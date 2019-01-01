موناكو يريد الحصول على خدمات مارتينيز بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد

نادي موناكو الذي يلعب بالدوري الفرنسي يريد الحصول على خدمات البرتغالي جيلسون مارتينيز بشكل نهائي من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى فريق موناكو الذي ينشط في الدوري الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي جيلسون مارتينيو نجم فريق أتلتيكو مدريد المعار لصفوفهم بشكل نهائي.

جاء هذا بحسب ما علمت مصادر جول.كوم في نادي الإمارة، حيث أقنع اللاعب مسؤولي النادي بمستواه في الفترة الماضية، وأصبح ضمه بشكل نهائي ضرورة قصوى.

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وبحسب ما علم جول.كوم فالنادي يستعد في الوقت الحالي لتقديم عرض لشراء اللاعب في الصيف المقبل مقابل حوالي 35 مليون يورو كعرض أول.

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ولا يمانع موناكو من زيادة العرض الماضي بنسبة بسيطة من أجل حسم الحصول على خدمات اللاعب في ظل وجود أنباء عن اهتمام أرسنال به.

وأعرب اللاعب نفسه عن سعادته في صفوف فريق موناكو وأبدى رغبة في الاستمرار مع فريقه الجديد لما هو بعد نهاية الموسم الجاري.

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جديرب الذكر أن اللاعب كان قد انضم لموناكو في يناير الماضي في فترة إعارة من أتلتيكو مدريد تنتهي بنهاية الموسم الجاري ولا يشمل العقد بند شراء نهائي.