موناكو يخوض مواجهة باريس سان جيرمان بزي خاص لكاتدرائية نوتردام

نادي موناكو يقرر أن يخوض مواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بقميص عليه رسمة لكاتدرائية نوتردام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي موناكو عن قراره الخاص بخوض مواجهة فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بقميص خاص عليه رسمة لكاتدرائية نوتردام.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للفريق وأكد خلاله على رغبته في تخليد الحدث وبدء محاولة من أجل المساعدة.

وكتب النادي في البيان: "القمصان سيتم وضعها في مزاد علني بعد المباراة وما سيأتي من أموال لها سيتم التبرع به من أجل إعادة البناء".

وكانت كاتدرائية نوتردام قد تعرضت لحريق كبير الأسبوع الماضي تحديدًا في الـ 15 من الشهر الجاري، ولا زالت التحقيقات جارية بشأن أسباب الحريق.

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وتعد كاتدرائية نوتردام واحدة من أقدم الكنائس في العالم وواحدة من المعالم التاريخية الأهم في فرنسا وبعاصمتها باريس.

جدير بالذكر أن مواجهة الغد بين باريس سان جيرمان وموناكو قد تشهد تتويج النادي العاصمي بلقب الدوري الفرنسي حال تعادل أو فاز.