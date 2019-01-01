موناكو يخطط لتعويض فالكاو بمهاجم ريال مدريد

في انتظار رد النادي الملكي

بعد أيام قليلة من التصريحات التي أدلى بها الكولومبي رداميل فالكاو، عن اقترابه من مغادرة موناكو، ترددت أنباء في آخر ساعات الأحد في بعض الصحف الفرنسية وكذلك الإسبانية، عن اهتمام إدارة أصحاب ملعب "لويس الثاني" بأحد الأسماء المرشحة لمغادرة ريال مدريد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" عن مصادر فرنسية، فإن إدارة موناكو تدرس بشكل جدي الحصول على توقيع المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز، ليعوض رحيل "إلي تيجري"، القريب من الانتقال لأحد الفرق التركية.

وما زال الفريق الفرنسي يبحث عن مهاجم جديد، بعد تعثر مفاوضات ضم الهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، لعدم تجاوزه الفحص الطبي، هذا في الوقت الذي يرغب فيه المدرب ليوناردو يارديم لرأس حربة رقم (9) قبل بداية الموسم الجديد.

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وأكدت التقارير، أن الإدارة الفرنسية تقدم بعرض لشراء ماريانو دياز، ليبقى القرار النهائي في يد إدارة الريال والمدرب زين الدين زيدان، وأيضًا اللاعب الذي كشف عن رغبته في البقاء مع النادي لموسم آخر، رغم صعوبة حصوله على فرصته في ظل وجود الثنائي لوكا يوفيتش وكريم بنزيمة.