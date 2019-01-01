موناكو وبنفيكا يتصارعان لضم ميراندا

إنتر لن يقف في طريق مدافعه البرازيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن إنتر ميلان لا ينوي الوقوف في طريق مدافعه جواو ميراندا إذا أراد الرحيل في الصيف المقبل.

وبحسب إف سي إنتر نيوز، فإن اللاعب قد رفض عروضاً من الصين والإمارات العربية المتحدة في يناير، حيث يود الاستمرار في أوروبا لعام أو اثنين.

وتراجع ميراندا في ترتيب المدافعين بإنتر ميلان، مع وصول ستيفان دي فري وميلان شكرينيار، الذان احتلا المواقع الأساسية.

وينظر المدافع البرازيلي في العروض المتاحة أمامه، والتي يأتي على رأسها موناكو الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

يذكر أن ميراندا -25 عاماً- يملك عقداً ينتهي في يونيو 2020، يتقاضى بموجبه 3.5 مليون يورو سنوياً.