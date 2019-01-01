موناكو في محادثات مع إنتر من أجل جواو ماريو

جواو ماريو يقترب من الرحيل عن إنتر صوب موناكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن المفاوضات بين إنتر وموناكو تسير في طريق إيجابي من أجل لاعب الوسط البرتغالي جواو ماريو.

وكان موناكو قد أبدى اهتمامه بضم جواو ماريو منذ بداية موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد وصول أنطونيو كونتي.

وقالت المصادر المقربة من إنتر إن جواو ماريو لا يدخل في خطط كونتي في الموسم المقبل وأنه ينتظر وصول عرض جاد لضمه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وحسب ليكيب فإن موناكو عرض 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات من أجل ضم اللاعب الدولي البرتغالي.

وفي الوقت الحالي تقوم إدارة إنتر بدراسة العرض، وعلى الأرجح سيتم الموافقة عليه بعد التعديل في بع الشروط من خلال المفاوضات.

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يذكر أن جواو ماريو يعد صاحب ثاني أغلى صفقة في تاريخ إنتر، حيث انضم إلى الفريق مقابل 40 مليون يورو، في الوقت الذي يعد فيه كريستيان فييري صاحب الصفقة الأغلى مقابل 42.5 مليون يورو.