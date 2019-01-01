مولر يهاجم قرار لوف باستبعاده من المنتخب مجددًا

مهاجم بايرن ميونيخ يبدي غضبه من قرار لوف باستبعاده من تمثيل المنتخب الألماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

فتح نجم بايرن ميونيخ توماس مولر نار التصريحات مجددًا على المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف، بعد قراره باستبعاده من تمثيل المنتخب بجانب المدافع ماتس هوملز وجيروم بواتينج.

وكان لوف قد أعلن مؤخرًا عن سياسته في الاعتماد على اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة، وذلك بعد الخروج من كبوتي توديع كأس العالم روسيا 2018 من الدور الأول، وهبوط المانشافات للدرجة الثانية من الدوري الأوروبي.

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بجانبه هاجم مولر قرارات لوف مجددًا في تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية وقال: "لم تكن مفاجأة سارة بالنسبة لي، لقد كانت صدمة بالطبع، ولكن ليس أمامي سوى المضي قدمًا لأن هذه هي الحياة وما يحدث فيها من مفاجآت وليست الرياضة فقط".

كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2014: "سأصب تركيزي في الفترة المقبلة على أدائي مع البافاري، من أجل الفوز بالدوري".

يشار إلى أن منتخب ألمانيا يستعد لمواجهة صربيا وديًا، قبل مواجهة هولندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.