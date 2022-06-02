مولر يحذر برشلونة وليفاندوفسكي: ريبيري أراد الذهاب لريال مدريد أيضاً

مسلسل ليفاندوفسكي يخطف الأنظار هذا الصيف

أوضح نجم بايرن ميونخ توماس مولر موقفه من رغبة زميله روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

مهاجم بايرن البولندي خرج علناً وطلب من فريقه السماح له بالرحيل هذا الصيف، وسط أنباء عن اتفاق شخصي بينه وبين برشلونة.

ماذا قال مولر بخصوص موقف ليفاندوفسكي الجاري؟

ونقلت صحيفة "كيكر" تصريحات للدولي الألماني قال فيها: "أريد اللاعب الذي كان زميلي في الهجوم لسنوات أن يستمر معنا".

وأضاف: "نحن في العطلة الصيفية حيث نعيش عديد الأحداث، ولكن أتذكر عندما أراد فرانك ريبيري الذهاب إلى ريال مدريد".

وواصل مولر: "أي لاعب سيكون حاضراً في الأول من سبتمبر مع بايرن سيؤدي جيداً، لا أحد يريد أن يلعب بشكل غير مرضي".

وختم: "علاقتنا في الملعب يعلمها الجميع، ولكن في عالمنا كل شيء قابل للتغيير، الأمر الأهم هو النادي".

ما هو الوضع الحالي بين بايرن وهدافه؟

وخرج عدد من مسؤولي النادي البافاري مؤخراً وأكدوا عدم نية بايرن ميونخ في التفريط باللاعب البولندي.

وأعلن ليفاندوفسكي بشكل علني أثناء تواجده مع منتخب بلاده عدم وجود نية من طرفه للاستمرار مع بايرن، ورغبته في الرحيل.

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