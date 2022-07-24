مولر: ليفاندوفسكي رحل لأسباب جيدة، ولن نلعب بـ 10 لاعبين بعده!

توماس مولر يرى رحيل ليفاندوفسكي مبررًا.

أكد توماس مولر نجم بايرن ميونخ أن رحيل روبرت ليفاندوفسكي كان هو الخيار الصحيح بعد كل ما حدث خلال فترة الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن فريقه سيتأثر برحيل ليفاندوفسكي بشكل واضح.

وقال مولر: "جميع الأطراف قررت أن ليفاندوفسكي يجب أن يرحل عن بايرن ميونخ، كان هناك أسباب جيدة لهذا كله".

وأضاف: "لا أعرف ما الذي يجب أن ننتظر بعد رحيل لاعب اعتاد على تسجيل 30 إلى 50 هدفًا في الموسم الواحد".

وأردف: "بشكل تلقائي كنا نمرر الكرة له حتى لو لم يكن ذلك ضمن الخطة، هذا ما يحدث عندما يكون لديك مهاجم مثله".

وأكمل: "لن نلعب بعشر لاعبين لأن ليفاندوفسكي رحل، ربما سنسجل أهداف أقل لكن هذا لا يعني أننا لن ننجح".

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي كان قد خاض أول مبارياته مع برشلونة بالفعل قبل ساعات أمام ريال مدريد في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.