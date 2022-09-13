مولر: ليفاندوفسكي أفضل من بنزيما، وماذا عن ميسي ورونالدو؟

اختبار صعب للنجم الألماني قبل مواجهة برشلونة

قبل المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وبرشلونة، مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، خرج توماس مولر مهاجم الفريق الألماني لإثارة الجدل!

مولر كان أمامه الاختيار بين الثنائي الأفضل على مدار السنوات الماضية، وهما كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

ليس ذلك فحسب، بل وقع كذلك في اختبار آخر، بالمقارنة بين روبرت ليفاندوفسكي زميله السابق في بايرن ونجم برشلونة الحالي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وقال صاحب الـ33 سنة في مقطع فيديو نشرته شبكة "ESPN" الأمريكية:"بنزيما أو ليفاندوفسكي؟ يجب أن أختار روبرت لكن بنزيما لاعب ممتاز وقدم مستويات مميزة الموسم الماضي".

وأما عن ميسي ورونالدو:"سأختار كريستيانو، لدي إحصائية جيدة في المواجهات التي لعبتها أمام ميسي، لكن نتائجي ليست جيدة أمام رونالدو".

وبالنسبة لمولر نفسه هذا الموسم، فهو يمر بفترة صعبة مع بايرن، حيث لم يسجل سوى مرة واحدة فقط في ست مباريات بالدوري، لذلك سيطمح لإثبات نفسه أمام برشلونة.

جدير بالذكر أن مولر لعب 7 مباريات أمام برشلونة، فاز في 6 مواجهات وخسر مرة واحدة ولم يتعادل أبدًا، وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وأما بالنسبة للمباريات التي خاضها ضد ريال مدريد خلال فترة تواجد رونالدو بالنادي الإسباني، فقد لعب مولر 8 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل مرة وخسر 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع أبدًا.