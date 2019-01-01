مولر بعد استبعاده: قرار بدون أي مقدمات ولن استسلم لليأس

بيان غاضب من مهاجم بايرن ميونيخ بعد قرار إبعاده هو وماتس هوملز وجيروم بواتنج عن منتخب ألمانيا

علق المهاجم الألماني توماس مولر، على قرار استبعاده من تمثيل منتخب بلاده بشكل نهائي.

المدرب يواكيم لوف أعلن أمس الأربعاء، عن استبعاد مولر رفقة زميليه جيروم بواتنج وماتس هوملز من تمثيل المانشافت.

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الخطوة صدمت العديد من المتابعين لبايرن ميونيخ وألمانيا، نظراً للإطاحة المبكرة لنجوم البافاري.

وعلق مولر في بيان رسمي على هذا القرار:"أشعر بالغضب كلما فكرت في الأمر، لا أتفهم هذا القرار أبداً بدون أي مقدمات".

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وأضاف:"مدرب الفريق الوطني يجب عليه اتخاذ بعض القرارات هذا أمر منطقي، ولكن أنا وماتس وجيروم نلعب كرة قدم على مستوى عالي، وحظينا بالعديد من الأوقات والتجارب الناجحة".

وتابع مهاجم بايرن:"بعد قرار الاستبعاد قرأنا بعض الخطابات من الاتحاد الألماني ورئيسه تم تجهيزها خصيصاً، هذا أسلوب غير لائق بكل ما قدمناه".

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واختتم مولر حديثه:"بذلت كل ما لدي من أجل منتخب بلاده، مريت برحلة عظيمة، لن أستسلم لليأس واللعبة لم تنتهِ بعد".

يذكر أن ألمانيا تستعد لملاقاة صربيا ودياً في 20 مارس الجاري، قبل اللعب أمام هولندا في 24 من نفس الشهر في تصفيات يورو 2020.