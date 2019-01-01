مولر يدرس الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في يناير

هل يتفكك الجيل الذهبي لبايرن ميونخ بصورة نهائية

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يخطط توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، لمغادرة بطل الدوري الألماني في يناير المقبل بعد خروجه من حسابات المدرب نيكو كوفاتش.

التقارير الصحفية أكدت أنّ مولر حرم البافاري من التعاقد مع مهاجم بديل لروبرت ليفاندوفسكي ليضمن المشاركة بانتظام.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ مولر لا يشعر بأنه مرغوب به في بايرن ميونخ وسوف يبحث عن فرصة للخروج من النادي في يناير المقبل.

وأوضحت أنّ التعاقد مع فيليبي كوتينيو من برشلونة جعل مشاركة مولر محل شك وحرمته من التواجد أساسيًا في العديد من المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب غير سعيد بالدقائق التي يحصل عليها ولذلك فإنّه يبحث عن فرصة سانحة خارج بايرن ميونخ.

مولر لم يشارك سوى 450 دقيقة فقط مع بايرن ميونخ ولعب أغلب المباريات بديلًا.