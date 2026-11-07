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Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
محمد سعيد
ترجمه

موقف مؤثر في وجه المأساة.. نجوم كرة القدم يجمعون أكثر من 100 ألف يورو لعائلة مهاجم تينيريفي الراحل!

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أظهر مجتمع كرة القدم الإسباني تضامناً هائلاً عقب الوفاة المأساوية لمهاجم تينيريفي، خيسوس دي ميجيل. فقد تجاوزت حملة التمويل الجماعي التي أُطلقت لدعم عائلة المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً حاجز 100,000 يورو من التبرعات بالفعل.

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النجوم يتصدّرون حملة جمع التبرعات

في أعقاب الأنباء المؤلمة بشأن دي ميجيل، الذي وافته المنية في وقت سابق من هذا الأسبوع في سانتا كروث دي تينيريفي، تحرّك عالم كرة القدم بسرعة لتقديم الدعم المالي. فقد شهدت حملة على موقع "GoFundMe"، التي أطلقها في الأساس مهاجم هيركوليس وزميل تينيريفي السابق فران سول، تدفقًا هائلًا في المساهمات.

وعلى الرغم من تحديد هدف مبدئي متواضع قدره 5000 يورو، تجاوزت حملة جمع التبرعات هذا الرقم في أقل من 48 ساعة، لتصل إلى مبلغ من ستة أرقام بفضل كرم المحترفين البارزين والمشجعين المجهولين على حدٍّ سواء.

تقدّم لاعبون من النخبة من مختلف أندية الليجا والدرجة الثانية بمساهمات شخصية كبيرة. فقد تبرّع مدافع توتنهام بيدرو بورو بمبلغ 3500 يورو، بينما ساهم حارس مرمى ريال سوسييداد أليكس ريميرو بمبلغ 3000 يورو. ومن بين الأسماء البارزة الأخرى المشاركة في الحملة بورخا إجليسياس، الذي تبرّع بـ2500 يورو، ونجما المنتخب الإسباني ألفارو موراتا وأليكس باينا، اللذان تبرّع كلٌّ منهما بمبلغ 1000 يورو.

كما جاء دعم إضافي من مارك بارترا، ودييجو يورينتي، وكارليس أليينيا، وألفارو فيدالجو، ما يبرز الأثر العميق الذي خلّفه رحيل دي ميجيل على الكرة المحلية، وفقًا لما ذكرته صحيفة إل موندو.

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دعم مؤسسي ومبادرات من الأندية

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

إلى جانب تبرعات اللاعبين الفردية، قدّم أيضًا عدد من مسؤولي الأندية مساهمات خاصة كبيرة للقضية. فقد تبرّع رئيس قادش كريستيان سيبتين شخصيًا بمبلغ 15000 يورو، وهو ما يمثّل واحدة من أكبر الهبات الفردية للصندوق. وفي الوقت نفسه، أضاف رئيس آد ثيوتا لوهاي حميدو مبلغًا إضافيًا قدره 3500 يورو إلى الإجمالي.

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ومن المقرر أن تستمر المبادرات التي تقودها الأندية طوال الموسم، إذ أعلن بورجوس أنه سيتبرّع بكامل عائدات بوابات مباراته على أرضه أمام تينيريفي في مارس 2027. وحذا ألميريا حذوه، حيث أكّد رئيسه محمد الخريجي أن جميع عائدات بيع التذاكر من مباراته المقبلة على أرضه أمام فريق تينيريفي ستُسلَّم للقضية. وتضمن هذه الالتزامات طويلة الأمد أن تبقى ذكرى المهاجم محورية في مسيرة الدوري خلال الأشهر المقبلة، بما يوفّر دعمًا مستدامًا لأحبائه.

تكريمات على مستوى البلاد لدي ميغيل

تم التخطيط لتكريمات على جميع مستويات الكرة الإسبانية في نهاية هذا الأسبوع إحياءً لذكرى المهاجم الراحل. فقد نسّقت الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم ودوري السيدات تكريمًا مشتركًا يرتدي فيه اللاعبون قمصانًا تحمل الرقم تسعة وعبارة "دائمًا في ذاكرتنا". كما سيشرف حكام المباريات على دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات، وستُوقَف اللقاءات لفترة وجيزة في الدقيقة التاسعة لإتاحة لحظة تأمّل خاصة للمشجعين واللاعبين تكريمًا للمهاجم الذي ارتدى ذلك القميص بكل فخر.

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كما وضع المنافسون الإقليميون خلافاتهم جانبًا لإظهار الاحترام. فسيرتدي لاس بالماس طقمه الثالث باللونين الأزرق والأبيض يوم الأحد المقبل تحيةً لألوان تينيريفي التقليدية، بينما سيرتدي منافسه إلدينسي اللون الأسود كعلامة على الحداد. أما تينيريفي نفسه فسيستضيف فعالية تكريم خاصة على ملعب إليودورو رودريجيث لوبيث، حيث سينضم ممثلون عن لاس بالماس وعن الهيئات القيادية الأوسع للكرة الإسبانية إلى المشجعين في وداع أخير.

بقلممحمد سعيد

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بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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