بات الأمر واضحًا..

أراد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن يُرسل رسالة واضحة إلى عثمان ديمبيلي بشأن رغبة الإدارة في استمراره بملعب كامب نو بالسنوات المقبلة.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل ولا يزال موقفه من التجديد مبهمًا وسط اهتمام من مانشستر يونايتد ويوفنتوس بالظفر بخدماته.

بعض التقارير خرجت من الصحف الإنجليزية أن برشلونة لا يريد الإبقاء على الدولي الفرنسي، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من لابورتا للرد على هذه الشائعات.

ووفقًا لما قالته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن لابورتا قد أرسل نائبه رافا يوستي إلى منزل ديمبيلي لإبلاغه بوضوح أن برشلونة يحبه ويثق فيه ولا ينوي السماح له بالرحيل.

ليس هذا فحسب، بل أبدى يوستي لديمبيلي بمنتهى الصراحة رغبة النادي الكتالوني الجمّة في تمديد التعاقد الذي ينتهي بحلول صيف 2022.

وكانت الصحف الإسبانية من قبل قد زعمت أن إدارة لابورتا إن لم تنجح في تجديد عقد ديمبيلي ستبيعه هذا الصيف، لكن بعد الحركة الأخيرة يبدو أن اللاعب باقٍ بصورة طبيعية في كتالونيا.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي البالغ من العمر 24 عامًا بات ركيزة أساسية في كتيبة رونالد كومان هذا الموسم، حيث شارك 40 مباراة سجل خلالهم عشرة أهداف وصنع أربعة آخرين.