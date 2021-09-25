موقف مدرب النصر النهائي .. مدرب الهلال و3 سيناريوهات

تعرف على موقف النصر النهائي من المدرب الجديد

مازالت تبحث إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عن التعاقد مع مدرب جديد يقود العالمي خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وأقالت إدارة النصر المدرب مينيزيس، عقب الخسارة على يد الاتحاد في الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد سلسلة من تذبذب لأداء الفريق الأصفر.

ما هي سيناريوهات مدرب النصر الجديد؟

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن إدارة النصر ستقوم بحسم أمر المدرب الجديد خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعدما يتم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر وضعت 3 سيناريوهات من أجل التعاقد مع مدرب جديد، الأول يتمثل في 5 مدربين كبار، وهم "الإسباني فالفيردي والفرنسي رودي جارسيا، والسويسري رينيه فايلر والبرتغاليان أندريه بواش وباولو فونسيكا، ولكن بعضم رفض التدريب في الشرق الأوسط.

وأما عن الخيار الثاني، فكان لخمسة مدربين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى الآن، والثالث أيضًا 5 مدربين كحل أخير، حالم لم يتم التواصل مع أحد الأسماء السابقة.

ما هو موقف النصر من التعاقد مع مدرب الهلال السابق؟

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن النصر يفاوض المدرب الروماني كوزمين، مدرب الهلال والمنتخب السعودي السابق، من أجل تدريب الفريق.

صحيفة "عكاظ" شددت على أن النصر لم يتفاوض مع المدرب كوزمين نهائيًا، وأن التركيز حاليًا على الثلاثة خيارات التي تم ذكرهم، لاختيار أفضلهم خلال الوقت الحالي.

متى سيتم الإعلان عن موعد المدرب الجديد لنادي النصر؟

جماهير النصر أبدت استيائها بسبب عدم الإعلان حتى الآن عن اسم المدرب الجديد للعالمي خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل رحيل مانو مينيزيس يوم الأحد 19 سبتمبر.

وأكدت الصحيفة على أن نادي النصر سيعلن بشكل رسمي عن اسم المدرب الجديد للفريق الأصفر، قبل مباراة الفريق أمام أبها بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام يوم الخميس القادم.

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