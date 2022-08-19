موقف كوندي يتعقد .. لن يلحق بمواجهة ريال سوسييداد أيضًا!

إلى متى يستمر انتظار اللاعب!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعقد موقف تسجيل اللاعب الفرنسي جول كوندي نجم دفاع إشبيلية المنضم مؤخرًا لصفوف برشلونة الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي ذكرت أن مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة ضد ريال سوسييداد تصبح أصعب بمرور الوقت، وتكاد يكون مستحيلة.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز ينتظر في الوقت الحالي مكالمة هاتفية من ماتيو أليماني يخبره فيها بنجاحه في التخلص من بيير إيمريك أوباميانج وممفيس ديباي.

ويتوقف تسجيل كوندي في صفوف برشلونة على رحيل الثنائي أو رحيل فرينكي دي يونج، بعد أن أصبحت عملية تخفيض الرواتب غير مجدية.

برشلونة يحل ضيفًا على ريال سوسييداد يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني ولا يوجد مجال للخطأ بعد النتيجة المحبطة في الجولة الافتتاحية ضد رايو فاييكانو.

النادي الكتالوني تعادل في المباراة الأولى ضد رايو فاييكانو على ملعب كامب نو دون أهداف في مباراة شهدت مشاركة غالبية الصفقات الجديدة.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد سجل جميع الصفقات الجديدة إلا كوندي، لكن من المنتظر أن يسجله قبل أن يغلق باب الانتقالات ببيع عدة لاعبين.