موعد نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد نهائي يورو 2024 على الملعب الأولمبي في برلين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، نهائي بطولة يورو 2024.

وأوفت النسخة الحالية من البطولة الأوروبية، بكافة الوعود من حيث المتعة والإثارة إذ شاهدنا العديد من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة منذ دور المجموعات وحتى المراحل الأخيرة في البطولة.

ووصل إلى نصف النهائي، نخبة المنتخبات الأوروبية، وسنكون على موعد مع نهائي ناري، سيجمع بين الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا، وإنجلترا وهولندا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد نهائي يورو 2024 ؟

موعد نهائي يورو 2024 2024، هو يوم الأحد 14 يوليو 2024 على الملعب الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لنهائي يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة نهائي يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة نهائي يورو 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق.TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نهائي يورو 2024 الأحد 14 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max الملعب الأولمبي

ما قيمة الجوائز المالية لبطولة يورو 2024؟

سيحصل المنتخب الفائز على بطولة يورو 2024، على 24 مليون جنيه إسترليني إن فاز في كافة مبارياته في البطولة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر توزيع مبلغ قدره 283.5 مليون جنيه إسترليني، على الفرق الـ 24 المشاركة في المسابقة، ويحصل كل منتخب على 856 ألف جنيه إسترليني للفوز في مباراة بدور المجموعات، و428 ألف جنيه إسترليني مقابل التعادل.

وسيحصل الفريق الذي يتأهل إلى دور الـ 16 على 1.28 مليون جنيه إسترليني، والفريق الذي سيصل إلى ربع النهائي سيحصل على 2.14 مليون جنيه إسترليني.

بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 3.42 مليون جنيه إسترليني، وسيحصد الفريق صاحب المركز الثاني في البطولة على 4.28 مليون جنيه إسترليني، وستنتعش خزائن الفريق المتوج باللقب بـ 6.86 مليون جنيه إسترليني.

ما هو سجل الفائزين ببطولة أمم أوروبا؟

يعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا ببطولة أمم أوروبا، حيث حصد كل منهما البطولة في ثلاث مناسبات.

ويأتي خلفهما منتخبا إيطاليا وفرنسا، وحقق كل منهما البطولة مرتين.