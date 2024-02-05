موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى الملعب الوطني، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بعد بطولة مثيرة شهدت العديد من المباريات القوية والمفاجآت غير المتوقعة.
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وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبات تونس والجزائر ومصر والسنغال والمغرب المسابقة.
وفي التقرير التالي، من موقع جول سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والتشكيل المتوقع.
ما موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟
موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، الأحد 11 فبراير 2023، على الملعب الوطني.
ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المغرب.
ما القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟
يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.
وسوف تذيع اللقاء عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد المباراة عبر تطبيق TOD TV.
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|نهائي كأس أمم إفريقيا 2023
|الأحد 11 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب
|-
|الملعب الوطني
ما الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023؟ وعلى كم يحصل البطل؟
صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.
|الترتيب
|الجائزة المالية
|المركز الأول
|5 مليون دولار
|المركز الثاني
|2.27 مليون دولار
|المركز الثالث
|2.2 مليون دولار
|المركز الرابع
|2.2 مليون دولار
ما سجل المنتخبات الفائزة بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ؟
يعد منتخب مصر أكثر من حقق بطولة كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ بواقع 7 مرات أخرها عام 2010.
|المنتخب
|مرات التتويج
|الوصافة
|سنوات التتويج
|الوصافة
|مصر
|7
|3
|1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010
|1962، 2017، 2021
|الكاميرون
|5
|2
|1984، 1988، 2000، 2002، 2017
|1986، 2008
|غانا
|4
|5
|1963، 1965، 1978، 1982
|1968، 1970، 1992، 2010، 2015
|نيجيريا
|3
|4
|1980، 1994، 2013
|1984، 1988، 1990، 2000
|كوت ديفوار
|2
|2
|1992، 2015
|2006، 2012
|الجزائر
|2
|1
|1990، 2019
|1980
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|2
|0
|1968، 1974
|-
|السودان
|1
|2
|1970
|1959، 1963
|تونس
|1
|2
|2004
|1965، 1996
|زامبيا
|1
|2
|2012
|1974، 1996
|المغرب
|1
|1
|1976
|2004
|إثيوبيا
|1
|1
|1962
|1957
|جنوب أفريقيا
|1
|1
|1996
|1998
|السنغال
|1
|1
|2021
|2019
|الكونغو
|1
|0
|1972
|-