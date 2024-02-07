موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

بلال محمد
Africa Cup of Nations TrophyGetty Images
كأس أمم إفريقياIvory CoastNigeria

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار والقنوات الناقلة ..

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تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى الملعب الوطني، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بعد بطولة مثيرة شهدت العديد من المباريات القوية والمفاجآت غير المتوقعة.

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وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبات تونس والجزائر ومصر والسنغال والمغرب المسابقة.

وفي التقرير التالي، من موقع جول سنتعرف معًا على موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

من طرفي نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

سوف تتكرر مباراة دور المجموعات في النهائي حينما يلعب صاحب الأرض كوت ديفوار ضد نيجيريا، وفي المواجهة الأولى فاز النسور بهدف نظيف.

نيجيريا وصلت للنهائي ثاني المجموعة الأولى بفوزين على كوت ديفوار وغينيا بيساو وتعادل مع غينيا الاستوائية، وكان الطريق للنهائي صعبًا بمواجهة الكاميرون ثم أنجولا وأخيرًا جنوب إفريقيا.

أما كوت ديفوار فهو بمثابة العائد من الموت، فبعد استعداد الجميع لخروجه من دور المجموعات بعد خسارتين وفوز وحيد، تأهل كأفضل ثالث ليواجه حامل اللقب السنغال في دور الـ 16.

وخرج حامل اللقب من البطولة بركلات الترجيح، ليتجه كوت ديفوار لمواجهة مالي وينتصر في الأشواط الإضافية بسيناريو درامي، ثم يفوز في نصف النهائي على الكونغو الديمقراطية.

ما موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار؟

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار، الأحد 11 فبراير 2023، على الملعب الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف تذيع اللقاء عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد المباراة عبر تطبيق TOD TV.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نيجيريا - كوت ديفوارالأحد 11 فبراير 2024
22:00 مصر، 21:00 المغرب		-الملعب الوطني

ما الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023؟ وعلى كم يحصل البطل؟

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.

الترتيبالجائزة المالية
المركز الأول5 مليون دولار
المركز الثاني2.27 مليون دولار
المركز الثالث2.2 مليون دولار
المركز الرابع2.2 مليون دولار

ما سجل المنتخبات الفائزة بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ؟

يعد منتخب مصر أكثر من حقق بطولة كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ بواقع 7 مرات أخرها عام 2010.

المنتخبمرات التتويجالوصافةسنوات التتويجالوصافة
مصر 731957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 20101962، 2017، 2021
الكاميرون 521984، 1988، 2000، 2002، 20171986، 2008
غانا 451963، 1965، 1978، 19821968، 1970، 1992، 2010، 2015
نيجيريا 341980، 1994، 20131984، 1988، 1990، 2000
كوت ديفوار 221992، 20152006، 2012
الجزائر 211990، 20191980
جمهورية الكونغو الديمقراطية 201968، 1974-
السودان 1219701959، 1963
تونس 1220041965، 1996
زامبيا 1220121974، 1996
المغرب 1119762004
إثيوبيا 1119621957
جنوب أفريقيا 1119961998
السنغال1120212019
الكونغو 101972-

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