موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
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تعرف على موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

وصلنا إلى اللحظة الحاسمة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، إذ سنتعرف على بطل النسخة الاستثنائية من البطولة، في المباراة النهائية.

شهدت النسخة الحالية من البطولة العديد من اللحظات المثيرة، والمباريات القوية، والمفاجآت التي تليق بالحدث الكبير بين الأشقاء العرب.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب العرب الأبطال 2023، هو يوم السبت 12 أغسطس 2023، على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ما هي القنوات الناقلة لنهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة النهائي على شاشتها.

وإن لم تستطع متابعة المباراة النهائية عبر شاشة التلفاز، فيمكن متابعتها عبر شاهد VIP.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
نهائي بطولة كأس الملك سلمان 2023السبت 12 أغسطس 2023،
21:00 مصر والسعودية		SCCالملك فهد

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ما هي الجوائز لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" عشرة ملايين دولار أمريكي، يحصل البطل على ستة ملايين منها، وجاء توزيع الجوائز المالية كالتالي..

المرحلةالجائزة المالية
البطل6 ملايين دولار
الوصيف2.5 مليون دولار
الوصول لنصف النهائي200 ألف دولار
الوصول لربع النهائي150 ألف دولار
المشاركة في دور المجموعات100 ألف دولار
خوض الأدوار التمهيدية20 ألف دولار

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