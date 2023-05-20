موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة وسجل المتوجين

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة وسجل المتوجين وكل ما تريد معرفته..

اقتربت اللحظة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، حيث أصبح الكل قاب قوسين لمعرفة من سيكون طرفا المباراة النهائية التي سترنو إليها الأعناق بعد فترة وجيزة.

الأهلي المصري حسم الوصول إلى المباراة النهائية، بينما فشل الترجي الرياضي التونسي في صناعة المعجزة والعبور من الأهلي بريمونتادا لن ينساها التاريخ حين فشل في رد الثلاثية التي حققها الأهلي أمامه على ملعب رادس "حمادي العقربي"، فتلقى هزيمة أخرى بهدف نظيف من الأهلي في ملعب القاهرة الدولي.

ونجح الوداد في التفوق على صن دوانز بعد التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب والتعادل السلبي في الذهاب، ليتكرر نهائي الموسم الماضي بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

في السطور التالية نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 الموعد والقنوات الناقلة وأبرز التفاصيل المتعلقة بالمباراتين المرتقبتين اللتين سنعرف بعدهما من يكون بطل دوري أبطال إفريقيا والمتأهل لكأس العالم للأندية في النسخة المقبلة.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 بنظام الذهاب والعودة على مباراتين لأول مرة منذ نسخة 2019-2020، أي لأول مرة منذ 3 نسخ متتالية.

وستقام الجولة الأولى "مباراة الذهاب" في ملعب النادي الأهلي يوم 4 يونيو 2023.

بينما تقام الجولة الثانية "مباراة الإياب" على ملعب الوداد المغربي يوم 11 يونيو 2023.

وحتى الآن لم يتم تحديد متى تنطلق صافرة بداية المباراتين، لحين التعرف على طرفي المباراة النهائية، ثم تحديد الاتحاد الإفريقي موعدي المباراتين.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

تنقل بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، يمكنكم مشاهدة نهائي هذه النسخة "المباراتين" على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر موقع "جول" الذي يقدم هذه الخدمة قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الوداد الأحد 4 يونيو 2023، beIN Sports HD 4 لم يحدد بعد الوداد - الأهلي الأحد 11 يونيو 2023، beIN Sports HD 4 لم يحدد بعد

ما هي الفرق الفائزة بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ؟

من بين الفرق الفائزة بدوري أبطال إفريقيا تبرز الفرق الأربعة التي وصلت إلى الدور نصف النهائي، وهم الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

يملك الأهلي المصري الرصيد الأكبر من التتويج ببطولات دوري أبطال إفريقيا وهو 10 ألقاب، ويملك الترجي التونسي 4 ألقاب، بينما يملك الوداد المغربي 3 بطولات، ويملك صن داونز بطولة وحيدة.