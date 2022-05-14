نتيجة نهائي كأس إنجلترا 2021-22 بين ليفربول وتشيلسي

تعد بطولة كأس إنجلترا أقدم مسابقات كرة القدم في العالم، والنسخة 141 من البطولة التي تقام خلال منافسات موسم 2021-22، تقترب من نهايتها.

ساعات فقط، وسنتعرف على أطراف نهائي بطولة كأس إنجلترا 2021-22، وسوف يتنافس الفريقان في مايو المقبل للحصول على الحق في رفع الكأس في ملعب "ويمبلي".

لكن، ما هو موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-22 بالتحديد؟ يقدم لك "جول GOAL" كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو موعد نهائي كأس إنجلترا بين ليفربول وتشيلسي؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا لموسم 2021-22 يوم السبت 14 مايو 2022.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وسوف تُقام المباراة الساعة 17:45 بتوقيت مصر والذي يوافق 18:45 بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي كأس إنجلترا؟

يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية، لندن، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-22، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة غالبًا على نفس الملعب.

ويعد ملعب "ويمبلي" هو الملعب الأكبر في المملكة المتحدة، ويتسع لتسعين ألف متفرج.

ومن المتوقع أن يتم بيع التذاكر لكافة مقاعد الملعب في نهائي كأس إنجلترا، بعد أن رفعت المملكة المتحدة القيود الصحية للتجمعات مؤخرًا.

الحدث التاريخ النتيجة الملعب ليفربول - تشيلسي السبت 14 مايو 2022،

17:45 مصر، 18:45 السعودية 0-0 (5-6) ويمبلي

من طرفي نهائي كأس إنجلترا 2022؟

تمكن ليفربول من التأهل إلى نهائي كأس إنجلترا يوم السبت 16 أبريل، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الأول.

وفاز تشيلسي على كريستال بالاس بثنائية نظيفة ليصل إلى المباراة النهائية ويتم تكرار نهائي كأس الرابطة والذي تحصل عليه ليفربول بالركلات الترجيحية.

ما نتيجة نهائي كأس إنجلترا 2022؟

انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين للمباراة بالتعادل السلبي، لنذهب بعدها إلى ركلات الترجيح والتي حسمها ليفربول لصالحه بنتيجة 6-5، وقد أهدر ساديو ماني ركلة جزاء للريدز، بينما أهدر الثنائي ماسون ماونت، وسيزار أثبيليكويتا ركلتي جزاء البلوز.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس إنجلترا 2022؟

تبث فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

ما هي الجوائز المالية في بطولة كأس إنجلترا 2022؟

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-2022 بمشاركة 729 فريقًا.

وسوف تحصل الفرق التي ودعت مبكرًا على 375 إسترليني فقط بينما البطل يحقق مليون و800 ألف إسترليني.

وضمن ليفربول وتشيلسي الحصول على 900 ألف أسترليني بمجرد الوصول إلى المباراة النهائية,

ونستعرض في التقرير الآتي الجوائز المالية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022.

المرحلة عدد الأندية القيمة المالية الفائزون في الدور التمهيدي الإضافي 174 1125 إسترليني الخاسرون في الدور التمهيدي الإضافي 174 375 إسترليني الفائزون في الدور التمهيدي 155 1444 إسترليني الخاسرون في الدور التمهيدي 155 481 إسترليني الفائزون في الدور التأهيلي الأول 121 2250 إسترليني الخاسرون في الدور التأهيلي الأول 121 750 إسترليني الفائزون في الدور التأهيلي الثاني 82 3375 إسترليني الخاسرون في الدور التأهيلي الثاني 82 1125 إسترليني الفائزون في الدور التأهيلي الثالث 41 5625 إسترليني الخاسرون في الدور التأهيلي الثالث 41 1875 إسترليني الفائزون في الدور التأهيلي الرابع 32 9375 إسترليني الخاسرون في الدور التأهيلي الرابع 32 3125 إسترليني الفائزون في الدور الأول 40 22629 إسترليني الفائزون في الدور الثاني 20 34000 إسترليني الفائزون في الدور الثالث 32 82000 إسترليني الفائزون في الدور الرابع 16 90000 إسترليني الفائزون في الدور الخامس 8 180000 إسترليني الفائزون في ربع النهائي 4 360000 إسترليني الفائزون في نصف النهائي 2 900000 إسترليني الخاسرون في نصف النهائي 2 450000 إسترليني الوصيف 1 900000 إسترليني البطل 1 1800000 إسترليني

أبطال كأس الاتحاد الإنجليزي عبر التاريخ

أصبح ليفربول أحدث المتوجين بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، بينما يعتبر آرسنال أكثر المحققين للبطولة بواقع ١٤ مرة.

لكن ما هو ترتيب أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة عبر التاريخ