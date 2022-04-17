موعد نهائي كأس إنجلترا 2021-22، القنوات الناقلة وأسعار التذاكر

تعد بطولة كأس إنجلترا أقدم مسابقات كرة القدم في العالم، والنسخة 141 من البطولة التي تقام خلال منافسات موسم 2021-22، تقترب من نهايتها.

ساعات فقط، وسنتعرف على أطراف نهائي بطولة كأس إنجلترا 2021-22، وسوف يتنافس الفريقان في مايو المقبل للحصول على الحق في رفع الكأس في ملعب "ويمبلي".

لكن، ما هو موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-22 بالتحديد؟ يقدم لك "جول GOAL" كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هو موعد نهائي كأس إنجلترا؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنجلترا لموسم 2021-22 يوم السبت 14 مايو 2022.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

ولم يتم تحديد موعد انطلاق صافرة النهاية بعد، لكن من المتوقع أن يكون بين الرابعة والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة أو الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

أين يقام نهائي كأس إنجلترا؟

يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية، لندن، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021-22، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة غالبًا على نفس الملعب.

ويعد ملعب "ويمبلي" هو الملعب الأكبر في المملكة المتحدة، ويتسع لتسعين ألف متفرج.

ومن المتوقع أن يتم بيع التذاكر لكافة مقاعد الملعب في نهائي كأس إنجلترا، بعد أن رفعت المملكة المتحدة القيود الصحية للتجمعات مؤخرًا.

الحدث التاريخ الملعب نهائي كأس إنجلترا السبت 14 مايو 2022 ويمبلي

من هما الفريقان اللذان سيلعبان نهائي كأس إنجلترا 2022؟

تحدد طرف واحد فقط حتى لحظة كتابة هذه السطور لخوض نهائي كأس إنجلترا 2021-22.

وتمكن ليفربول من التأهل إلى نهائي كأس إنجلترا يوم السبت 16 أبريل، بعد فوزه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الأول.

الطرف الثاني في نهائي كأس إنجلترا يكون إما تشيلسي أو كريستال بالاس، حيث يتواجه الفريقان يوم الأحد 17 أبريل.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس إنجلترا 2022؟

تبث فعاليات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

ما هي أسعار تذاكر نهائي كأس إنجلترا 2022؟

سيتم توفير التفاصيل المتعلقة بتذاكر نهائي كأس إنجلترا 2022 بمجرد التعرف على طرفي المباراة النهائية، حيث سيحصل كل نادٍ على حصة لتوزيعها على أنصاره.

تنقسم أسعار التذاكر عمومًا إلى ثلاث فئات، تضم كل منها فئة للبالغين وفئة للقُصر، مع توفير سعر مخفض لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويمكنك الاطلاع على أسعار تذاكر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 أدناه.