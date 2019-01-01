نهائي كوبا أمريكا 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز
أ بانوب صفوت
انطلقت النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً بالبرازيل يوم 15 يونيو الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى 7 يوليو المقبل، وكانت قد شهدت استدعاء منتخب قطر ليشارك في المسابقة للمرة الأولى، بالإضافة إلى منتخب آسيوي آخر وهو اليابان ولكن كلاهما خرج مبكراً من دور المجموعات.
كان من المقرر أن تستضيف تشيلي نهائيات كوبا أمريكا 2019 مقابل أن تقوم البرازيل باستضافة البطولة عام 2015، وذلك طبقاً لسياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ولكن بسبب احتضان ريو دي جانيرو لدورة الألعاب الصيفية الأوليمبية 2016، لم تنظم البرازيل نسخة 2015 وتم الاتفاق مع الاتحاد التشيلي على المبادلة في ما بينهما.
انحصر لقب النسخة الحالية بين أربعة منتخبات فقط بعد أن وصلنا إلى دور نصف النهائي الذي سيُلعب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك ما بين البرازيل صاحب الأرض والجمهور والذي يسعى لاستغلال هذه العوامل جيداً، والأرجنتين التي يسعى لنهاية مثالية لمسيرة ميسي معه والخالية من أي لقب مع المنتخب الأول حتى الآن، تشيلي المرشح الأبرز رغماً عن أنف الجميع لأنه حامل اللقب في أخر نسختين، وبيرو الحصان الأسود حتى الآن.
وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن نهائي النسخة المقبلة لبطولة كوبا أمريكا ، موعد المباراة، القنوات الناقلة لها وما هو أكثر من ذلك..
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ما هو موعد نهائي كوبا أمريكا 2019؟
من المقرر أن يُلعب نهائي كوبا أمريكا على ستاد الماراكانا وذلك يوم 7 من شهر يوليو المقبل والذي سيوافق 15 ذي القعدة 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة
موعد نهائي كوبا أمريكا:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|البرازيل - بيرو
|الأحد 7 يوليو 2019
22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت السعودية
|
ستاد الماراكانا
ما هي القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2019، وكيف يمكنني متابعته؟
تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث النهائي المنتظر يوم 7 من شهر يوليو المقبل على الباقة المخصصة لنقل مباريات البطولة.
القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2018-19:
|المباراة
|القنوات الناقلة
|نهائي كوبا أمريكا 2019
|beIN SPORTS MAX HD 3
يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل التي تجمع بين المنتخبات اللاتينية عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطية النهائي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.
متابعة نهائي كوبا أمريكا 2019 عبر الإنترنت:
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|نهائي كوبا أمريكا 2019
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ما هو الملعب الذي سيستضيف نهائي كوبا أمريكا 2019؟
من المُنتظر أن يقام نهائي كوبا أمريكا على ملعب "ماراكانا" الشهير والذي يعد أحد أكبر الملاعب في العالم على الإطلاق من حيث المساحة، يقع في مدينة ريو دي جانيرو وتُقام عليه مباريات أندية "بوتافوجو، فلامينجو، فلومينيسي وفاسكو دا جاما"، كان يستوعب حوالي 199.854 متفرج ولكن بعد عمليات التوسعة أصبحت مساحة استعياب الملعب الحالية تصل إلى 82.238 متفرج.
صمُمم ماراكانا خصيصاً من أجل نهائيات كأس العالم 1950، وأُقيمت خمس مباريات من هذه النسخة على الملعب كما احتضن المباراة النهائية التي جمعت بين البرازيل وأوراجواي وُقدر عدد الحضور آنذاك بحوالي 199 ألف متفرج، في عام 1992 وقعت الفاجعة بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 50 آخرين بسبب انهيار المدرج العلوي، وبناءً عليه تم تقليص قدرة الملعب لحد كبير، وعاد لاستضافة المباريات الهامة مثل أول بطولة كأس العالم للأندية عام 2000
في 2014 أصبح ملعب ماراكانا هو ثاني صرح يستضيف نهائي كأس العالم مرتين بعد ملعب أزتيكا في المكسيك والذي استضاف نهائي المونديال في مرتين سابقتين عامي 1970 و1986، ويبدو أن ماراكانا لم يعد يبهر الجميع كما اعتدنا عليه، حيث تعرض لانتقادات شديدة من قبل ليونيل ميسي الذي صّرح بأن أرضية الملعب سيئة للغاية لدرجة أن الكرة تبدو وكأن بداخلها ارنب يركض في كل إتجاه من شدة سرعتها، لذا يصعب السيطرة عليها!!
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ماذا حدث في نهائي النسخة الماضية لكوبا أمريكا؟
تمكن المنتخب التشيلي من التتويج بأخر بطولات كوبا أمريكا والتي أُقيمت عام 2016 بعد التفوق على نظيره الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أُقيم في ملعب "ميتلايف" في منطقة نيويورك، ليحقق رفاق أليكسس سانشيز اللقب الثاني على التوالي والثاني في تاريخ بلادهم تحت قيادة المدرب خوان أنطونيو بيتزي.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، وكانت المباراة قد شهدت بطاقة حمراء للاعب من كل فريق، وهو مارسيلو دياز من فريق تشيلي في الدقيقة 28 بعد أن حصل على بطاقتين صفراويتين، قبل أن يلحق به "ماركوس روخو" من طرف الأرجنتين بعد أن تحصل على طرد مباشر في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
تحمل هذه البطولة ذكرى سيئة للغاية لعشاق ليونيل ميسي، الذي أضاع أول ركلات جزاء منتخب بلاده، الذي خسر في نهاية المطاف بعد أن أضاع لوكاس بيليا ضربة آخرى، لينهمر نجم برشلونة في البكاء ويقرر الاعتزال دولياً قبل أن تزداد الضغوطات عليه ويتم مطالبته بالعدول عن قراره، ويرضخ في النهاية لهذا الكم من المطالبات له بتمثيل منتخب الأرجنتين مرة آخرى.
سجل الفائزين ببطولة كوبا أمريكا
يملك المنتخب الأوروجوياني الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج ببطولة كوبا أمريكا برصيد 15 لقب، ويأتي المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني بفارق بطولة واحدة عن المتصدر بمعدل 14 مرة، ومن ثم البرازيل في المركز الثالث ولكن بفارق كبير حيث نجح السليساو في التتويج بكوبا أمريكا في 8 مناسبات فقط طيلة تاريخه.
الأبطال التاريخيين لكوبا امريكا:
|الفريق
|البطل
|الوصيف
|أوراجواي
|15
|6
|الأرجنتين
|14
|14
|البرازيل
|8
|11
|باراجواي
|2
|6
|تشيلي
|2
|4
|بيرو
|2
|-
|كولومبيا
|1
|1
|بوليفيا
|1
|1
الجوائز المالية لكوبا أمريكا
لن تختلف جوائز النسخة الحالية من كوبا أمريكا عن النسخة الأخيرة التي أُقيمت عام 2016 وشهدت تتويج تشيلي باللقب، حيث سيحصل الفائز على 6.5 مليون دولار أمريكي، وصاحب المركز الثاني على 3.5 مليون دولار أمريكي، بينما سيتحصل صاحب الترتيب الثالث على 3 مليون دولار أمريكي والرابع على 2.5 مليون.
الجوائز المالية لبطولة كوبا أمريكا:
|المركز
|الجائزة
|
البطل
|
6.5 مليون دولار أمريكي
|الوصيف
|3.5 مليون دولار أمريكي
|الثالث
|3 مليون دولار أمريكي
|الرابع
|2.5 مليون دولار أمريكي
|ربع النهائي
|1.5 مليون دولار أمريكي