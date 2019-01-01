نهائي كوبا أمريكا 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز

كل ما تريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا 2019 الذي سيقام في البرازيل حالياً، الموعد، القنوات الناقلة، الملاعب، الأبطال السابقون والجوائز المالية

أ بانوب صفوت

انطلقت النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً بالبرازيل يوم 15 يونيو الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى 7 يوليو المقبل، وكانت قد شهدت استدعاء منتخب قطر ليشارك في المسابقة للمرة الأولى، بالإضافة إلى منتخب آسيوي آخر وهو اليابان ولكن كلاهما خرج مبكراً من دور المجموعات.

كان من المقرر أن تستضيف تشيلي نهائيات كوبا أمريكا 2019 مقابل أن تقوم البرازيل باستضافة البطولة عام 2015، وذلك طبقاً لسياسة التناوب التي ينتهجها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ولكن بسبب احتضان ريو دي جانيرو لدورة الألعاب الصيفية الأوليمبية 2016، لم تنظم البرازيل نسخة 2015 وتم الاتفاق مع الاتحاد التشيلي على المبادلة في ما بينهما.

انحصر لقب النسخة الحالية بين أربعة منتخبات فقط بعد أن وصلنا إلى دور نصف النهائي الذي سيُلعب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك ما بين البرازيل صاحب الأرض والجمهور والذي يسعى لاستغلال هذه العوامل جيداً، والأرجنتين التي يسعى لنهاية مثالية لمسيرة ميسي معه والخالية من أي لقب مع المنتخب الأول حتى الآن، تشيلي المرشح الأبرز رغماً عن أنف الجميع لأنه حامل اللقب في أخر نسختين، وبيرو الحصان الأسود حتى الآن.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن نهائي النسخة المقبلة لبطولة كوبا أمريكا ، موعد المباراة، القنوات الناقلة لها وما هو أكثر من ذلك..

ما هو موعد نهائي كوبا أمريكا 2019؟ من المقرر أن يُلعب نهائي كوبا أمريكا على ستاد الماراكانا وذلك يوم 7 من شهر يوليو المقبل والذي سيوافق 15 ذي القعدة 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة موعد نهائي كوبا أمريكا: المباراة الموعد الملعب البرازيل - بيرو الأحد 7 يوليو 2019

22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت السعودية ستاد الماراكانا ما هي القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2019، وكيف يمكنني متابعته؟ تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث النهائي المنتظر يوم 7 من شهر يوليو المقبل على الباقة المخصصة لنقل مباريات البطولة. القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا 2018-19: المباراة القنوات الناقلة نهائي كوبا أمريكا 2019 beIN SPORTS MAX HD 3 يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل التي تجمع بين المنتخبات اللاتينية عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطية النهائي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها. متابعة نهائي كوبا أمريكا 2019 عبر الإنترنت: المباراة التغطية المباشرة عبر جول نهائي كوبا أمريكا 2019 اضغط هنا قبل المباراة.. بنصف ساعة