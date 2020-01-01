نهائي كأس ملك إسبانيا 2020: الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة بالإضافة إلى التعرف على الأبطال السابقين للبطولة

يتلهف عشاق الكرة الإسبانية لمعرفة طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن وصلنا إلى المراحل الختامية من النسخة الحالية للبطولة بمعرفة فريقين من رباعي الدور نصف النهائي وهما ميرانديس وغرناطة بعد أن قام الأخير بإقصاء حامل اللقب فالنسيا في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهما بركلة جزاء سددها مهاجم السابق "سولدادو.

تزداد إثارة بطولة كأس ملك إسبانيا هذا العام مع زيادة احتمالية وجود مباراة كلاسيكو في حال نجح برشلونة في تخطي عقبة أتلتيك بلباو المتمرس في بطولات الكأس، وكذلك إذا استطاع ريال مدريد إذا تجاوز خصمه العنيد ريال سوسيداد في المباراة التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، وهو ما سيتم التأكد منه لاحقًا بمجرد نهاية مباريات اليوم الأخير من دور ربع النهائي.

في هذا التقرير سوف نتعرف على نتائج الأدوار السابقة، موعد المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا 2019-20 بالإضافة إلى سجل الأبطال الفائزين بالمسابقة.

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موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-20

من المنتظر أن يقام نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-20 على الملعب الأولمبي في مدينة إشبيلية الذي يُطلق عليه اسم "لا كاتورخا"، وذلك يوم 18 من شهر أبريل القادم، وستشهد المباراة غياب إشبيلية وكذلك فالنسيا حامل اللقب بعد أن ودع كل الفريق الأنلدسي البطولة في ثمن النهائي ولحق به الخفافيش في ربع النهائي.

المباراة الملعب الموعد لم يُحدد طرفيهما بعد لا كاتورخا 18 أبريل 2020 ميلادياً،

25 شعبان 1441 هجرياً

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-20

لم يحدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى الآن موعد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ومن المنتظر أن يُعلن عنها قريبًا بمجرد اكتمال مقاعد هذا الدور الذي يشغله الآن ميرانديس وغرناطة في انتظار فريقين آخرين ما بين برشلونة، بلباو، ريال مدريد وريال سوسيداد.

مواعيد ونتائج مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-20

لُعبت حتى الآن مباراتين فقط في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وشهدت تفوق غرناطة في الثواني الأخيرة على فالنسيا بقدم لاعبه السابق سولدادو من ركلة جزاء، وواصل ميرانديس المفاجأت بإقصاء فريق آخر من الدرجة الأولى وهو فياريال، وسيقام لقائين آخرين بين ريال سوسيداد وريال مدريد من جهة، وبرشلونة وأتلتيك بلباو من جهة آخرى.

المباراة الموعد النتيجة الملعب غرناطة - فالنسيا 4 فبراير 2020 ميلادياً،

10 جمادى الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 نويفو لوس كارمينيس ميرانديس - فياريال 5 فبراير 2020 ميلادياً،

11 جمادى الآخر 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-3 دي أندوفا ريال مدريد - ريال سوسيداد 6 فبراير 2020 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1441 هجرياً،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - سانتياجو برنابيو أتلتيك بلباو - برشلونة 6 يناير 2020 ميلادياً،

12 جمادى الأخرة 1441 هجرياً،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - سان ماميس

القنوات الناقلة تمتلك القناة الرياضية السعودية حقوق بث النسخة الحالية من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ليتمكن عشاق كرة القدم الإسبانية من متابعة أنديتهم المفضلة في مسابقة الكاس وخاصًة العملاقين برشلونة وريال مدريد مع وصولهما لدور ربع النهائي.

كما سيمكنكم متابعة النهائي عبر الإنترنت عبر التغطية المباشرة المقدمة إليكم من موقع جول، والتي ستنطلق قبل نصف ساعة فقط على بداية للقاء.

القنوات الناقلة نهائي كأس ملك إسبانيا 2020:

المباراة القنوات الناقلة لم يُحدد طرفيها بعد الرياضية السعودية

يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي كأس الملك عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

متابعة نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 عبر الإنترنت:

المباراة التغطية المباشرة عبر جول لم يُحدد طرفيها بعد اضغط هنا لمتابعة تغطية نهائي كأس ملك إسبانيا مباشرةً ولحظةً بلحظة

ما هو الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية؟

وقع اختيار الاتحاد الإسباني على ملعب "لا كاتورخا" المتواجد في مدينة إشبيلية من أجل إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا عليه لمدة أربع سنوات، وذلك بعد منافسة شديدة من ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد والذي كان قد استضاف نهائي أخر نسخة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما ذكرت تقارير صحيفة ماركا.

يعتبر لا كاتورخا ملعب متعدد الاستخدامات يقع في جزيرة لا كاتورخا، تم الانتهاء من بناءه في عام 1999 من أجل أن تُقام عليه بطولة العالم لألعاب القوى بسعة 60 ألف مقعد، ومن حيث المساحة يعتبر سادس أكبر ملعب في إسبانيا وثاني أوسع ملاعب الأندلس، شهد إقامة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي حاليًا" في عام 2003.

يمكن القول بأن مسابقة كأس ملك إسبانيا ستُحيي استخدام هذا الملعب مرة أخرى، والذي تم تجاهله بعد أن فشل في استضافة الأولمبياد عام 2008 ولم يعد تُلعب عليه مباريات ريال بيتيس أو إشبيلية لأن لكل منهما ملعبهما الخاص ولأن أيضًا لكل منهما نسبة 3% فقط في ملكية الملعب، مع ذهاب النسبة الأكبر إلى حكومة الأندلس الإقليمية والحكومة الإسبانية.

لعب المنتخب الإسباني أخر مرة على ملعب لا كاتورخا في 2012 ولم تُقام عليه سوى أربع مباريات ودية فقط كان أخرها ضد الصين وانتهت بفوز الماتادور بهدف نظيف، وبعيدًا عن كرة القدم استضاف الملعب بطولتي كأس ديفيس للتنس عامي 2004 و2011 واحتضن العديد من الحفلات الموسيقية بصفة شبه مستمرة.

سجل الفائزين بكأس ملك إسبانيا

يملك برشلونة الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بكأس ملك إسبانيا وهو 30 لقب بفارق 7 ألقاب كاملة عن أتلتيك بلباو أقرب منافسيه، ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث في جعبته 19 بطولة، ومن ثم أتلتيكو مدريد والذي فاز بالكأس في 10 مناسبات فقط، وفي الترتيب الخامس هناك فالنسيا حامل اللقب والذي حقق الكأس الثامنة في تاريخه بالعام الماضي.

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الأبطال السابقون لكاس ملك إسبانيا: