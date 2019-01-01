موعد نهائي كأس الخليج بين السعودية والبحرين، القنوات الناقلة والجوائز

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس الخليج العربي 2019 "خليجي 24"، ما هو موعده وأين سيقام؟ وكيف تتابعه وما هي القنوات الناقلة؟

أحمد جمال

انطلقت مرحلة المجموعات "ربع النهائي" لكأس الخليج العربي "خليجي 24" يوم الثلاثاء الماضي 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، والتي تستمر حتى 2 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1441، على أن تبدأ المباريات الإقصائية لنصف نهائي البطولة يوم الخميس 5 ديسمبر.

بعد صراع قوي مع ثمانية منتخبات في مرحلة المجموعات المكونة من مجموعتين تضم 4 منتخبات في كل مجموعة، تنافس فيها كلٌ من منتخب قطر ، منتخب الإمارات ، منتخب العراق ومنتخب اليمن في المجموعة الأولى، بينما تتنافس منتخبات السعودية ، الكويت، عمان والبحرين ضمن المجموعة الثانية، تأهل الأخضر للنهائي بعد إقصاء الأدعم، وتأهل المنتخب البحريني للنهائي أيضًا بعد إقصاء أسود الرافدين.

يعد المنتخب الكويتي هو البطل التاريخي لكأس الخليج، حيث استطاع أن يحصد اللقب في 10 مناسبات سابقة، على الرغم من خسارته للقب البطولة السابقة من "خليجي 23" والتي كانت تُقام بدولة الكويت، ثم يأتي كلٌا من المنتخب السعودي ، المنتخب القطري و المنتخب العراقي في المركز الثاني حيث يمتلك كلٌا منهم ثلاث ألقاب.

كما تعودنا في النسخ السابقة من كأس الخليج العربي، فإن الملعب المستضيف للنهائي يتم اختياره من قِبل الدولة المُنظمة للبطولة، فما هو الاستاد الذي وقع عليه الاختيار لاستضافة نهائي كأس الخليج 2019-20 "خليجي 24"، وما هو موعد المباراة النهائية بين السعودية والبحرين؟ هذا ما يستعرضه لكم جول في الأسطر التالية.

مواعيد ونتائج كأس الخليج، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

ما هو موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019؟

سيكون موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019 "خليجي 24" بين السعودية والبحرين يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وسيستضيف المباراة النهائية استاد خليفة الدولي المعروف بالاستاد الوطني بالدوحة عاصمة دولة قطر.

موعد نهائي خليجي 24:

المباراة الملعب الموعد البحرين - السعودية استاد خليفة الدولي الأحد 8 ديسمبر 2019،

11 ربيع الآخر 1441،

19:00 السعودية والبحرين، 20:00 الإمارات

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الخليج 2019؟ وكيفية متابعته؟

تمتلك شبكة قنوات الكأس الرياضية حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي كونها خاصة بدولة قطر المُنظمة للبطولة، ولكن تم إتاحة بث مباريات "خليجي 24" لجميع القنوات الخاصة بجميع المنتخبات المُشاركة كشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات بي إن سبورتس، دبي الرياضية والشارقة الرياضية والكثير من القنوات الخاصة بباقي المنتخبات المُشاركة في البطولة، مما يعني أن المباراة النهائية لن تكون محصوره على قناة واحدة بعينها..

المباراة القنوات الناقلة البحرين - السعودية أبو ظبي الرياضية، الكأس، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، beIN SPORTS HD

يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الهامة والقوية عن طريق الإنترنت، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم ببث مباشر لنهائي كأس الخليج العربي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.