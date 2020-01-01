نهائي كأس إيطاليا 2019-20: الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس إيطاليا 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة بالإضافة إلى التعرف على الأبطال السابقين للبطولة

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا، والتي لم يحدد طرفيها بعد حتى الآن ولكن اقتربنا من تحديد الملامح الختامية لهذا الدور، وذلك بمجرد اكتمال نصاب دور نصف النهائي هذا الأسبوع، حيث ستقام اللقاءات المتبقية من ربع النهائي يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء وهو دور يُحسم من مباراة واحدة فقط.

لن يستطيع حامل اللقب فريق لاتسيو المنافسة على البطولة مرة أخرى بعد أن ودع دور ربع النهائي أمام نابولي، وفي نفس المرحلة تأهل يوفنتوس إلى نصف النهائي بعد أن تفوق على الطرف الأحمر من مدينة روما بثلاثية، وسيسعى البيانكونيري وبقوة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2018، حيث فشلت السيدة العجوز في التتويج باللقب أخر عامين.

في هذا التقرير سوف نتعرف على نتائج الأدوار السابقة، موعد المباراة النهائية من كأس إيطاليا 2019-20 بالإضافة إلى سجل الأبطال الفائزين بالمسابقة.

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موعد نهائي كأس إيطاليا 2019-20

من المقرر أن يقام نهائي كأس إيطاليا 2019-20 على ملعب أولمبيكو الخاص بروما و لاتسيو ، وذلك يوم 13 من شهر مايو القادم، وسيشهد اللقاء غياب أصحاب الأرض بعد أن ودع الجياولورسي والنسور البطولة في دور ربع النهائي.

المباراة الملعب الموعد لم يُحدد طرفيهما بعد أوليمبيكو 13 مايو 2020 ميلادياً،

20 رمضان 1441 هجرياً

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا 2019-20

اقترب عشاق كرة القدم الإيطالية من معرفة الملامح النهائية لدور نصف نهائي كأس إيطاليا 2019-20، بعد أن تأهل إليه كلا من يوفنتوس و نابولي في انتظار الفريقين الآخرين، وستُقام مباريات هذا الدور من ذهاب وعودة، على أن تكون الجولة الأولى يوم 12 فبراير المقبل والجولة الثانية يوم 4 من شهر مارس المُقبل.

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب نابولي - لم يُحدد الطرف الثاني 12 فبراير 2020 ميلادياً،

18 جمادى الآخرة 1441 هجرياً 4 مارس 2020 ميلاديًا،

9 رجب 1441 هجريًا لم يحدد الطرف الأول - يوفنتوس 12 فبراير 2020 ميلادياً،

18 جمادى الآخرة 1441 هجرياً 4 مارس 2020 ميلاديًا،

9 رجب 1441 هجريًا

مواعيد ونتائج مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا 2019-20

لم تُلعب كل مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا حتى الآن، حيث اُقيمت مباراتين فقط حتى الآن وهما لقاء نابولي مع لاتسيو واللقاء الذي جمع بين يوفنتوس و روما وانتهيا بتأهل بخروج طرفي مدينة روما من البطولة، وفي اليومين القادمين ستُلعب المواجهتين المتبقيتين بين ميلان و تورينو من جهة و الإنتر ضد فيورنتينا من جهة آخرى.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نابولي - لاتسيو 21 يناير 2020 ميلادياً،

26 جمادى الأولى 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 سان باولو يوفنتوس - روما 22 يناير 2020 ميلادياً،

27 جمادى الأولى 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-3 أليانز ستاديوم ميلان - تورينو 28 يناير 2020 ميلادياً،

3 جمادى الأخرة 1441 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية - سان سيرو الإنتر - فيورنتينا 29 يناير 2020 ميلادياً،

4 جمادى الأخرة 1441 هجرياً،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"

القنوات الناقلة

لا تملك أي قناة في الشرق الأوسط في الوقت الراهن حقوق بث مباريات الموسم الحالي من مسابقة كأس إيطاليا، وهو ما قد يضع محبي الكرة الإيطالية في ورطة ولكن بكل تأكيد هناك بعض الحلول من أجل متابعة البطولة.

حيث يقوم الحساب الرسمي للاتحاد الإيطالي على يوتيوب بنقل المباريات، كما يمكنكم متابعة أبرز اللقاءات عبر البث المباشر على موقع جول.

من الفريق الذي سيبتسم له أولمبيكو للمرة الأولى مع مدربه الجديد؟

يعتبر ملعب أولمبيكو بمثابة ويمبلي في إيطاليا، حيث تقام عليه لقاءات نهائي كأس إيطاليا منذ أن أصبح ذلك الدور يُقام من مباراة وحيدة فقط وليس من مباراتين، ولكنه لن يشهد في العالم الحالي مشاركة أي من طرفي مدينة روما به، بعد أن تم إقصاء كلا من لاتسيو وروما في دور ربع النهائي أمام نابولي ويوفنتوس على الترتيب.

تأهل البيانكونيري والبارتينوبي إلى دور نصف النهائي في انتظار إما ميلان أو تورينو من جهة وإما الإنتر أو فيورنتينا من جهة آخرى، ومع التوقعات بالتحاق طرفي مدينة ميلانو لشغل المقاعد الفارغة في دور نصف النهائي، سيصبح كأس إيطاليا أكثر إثارة، لأنه سيكون القطعة التي تنقص أي فريق من أجل أن يكون باكورة مشروعه الجديد.

خسر يوفنتوس كأس السوبر أمام لاتسيو، وسيسعى لتحقيق بطولة الكأس تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري والذي يعاني من انتقادات لاذعة في الوقت الراهن بسبب تقديم البيانكونيري لأداء غير مقنع حتى الآن، فهو لم يصل لتلك المتعة التي كان يقدمها ساري مع نابولي، ولم يبدو الفريق قويًا دفاعيًا مثلما اعتدنا عليه تحت قيادة ساري.

ينافس الإنتر على لقب الدوري مع كونتي، وعلى الرغم أن بطولات الكأس دائمًا ما ستكون عصية على كونتي ولكنها ستكون فرصة ثمينة لمدرب الأفاعي الجديد من أجل أن يُدشن مشروع الفريق بلقب غائب عن خزائنهم منذ سنوات طويلة، من المتوقع أن يُركز أنطونيو على البطولة ويأخذها على محمل الجد على الرغم أن الاهتمام الأكبر بالسيريا آ.

من الإنتر إلى ميلان، سيحاول بيولي استغلال عودة إبراهيموفيتش مرة أخرى من أجل أن يقدم الفريق موسم يليق به، يخرج منه بأي لقب ويبدو أن مسابقة الكأس هي الأسهل مع صعوبة منافسة الروسونيري على الدوري وابتعاد الفريق عن المشاركات الأوروبية في الوقت الراهن

سجل الفائزين بكأس إيطاليا

يحظى يوفنتوس بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بكأس إيطاليا برصيد 13 لقب بفارق 4 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه وهو روما ويتشارك كلا من الإنتر و لاتسيو المركز الثالث ولكلاهما 7 بطولات ويأتي في الترتيب الرابع فيورنتينا الذي تمكن من التتويج بالكأس في ست مناسبات.

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الأبطال السابقون لكأس إيطاليا: