نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الملعب والجوائز

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال، الموعد، القنوات الناقلة، الملاعب، الأبطال السابقون والجوائز المالية

أ بانوب صفوت

انطلقت النسخة رقم 32 من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر يوم الجمعة الموافق 21 يونيو وستنتهي 19 من شهر يوليو المقبل، وتنافس على لقب البطولة 24 منتخباً للمرة الأولى حيث قرر الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المشاركين في المسابقة بعد أن كان 16 فريقاً فقط في النسخة الماضية التي أُقيمت بالجابون.

تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون في وقت سابق بسبب عدم جاهزية البنية التحتية بالإضافة إلى مشاكل الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام، قبل أن يتم اختيار مصر لاستضافتها، ولكن المنتخب الكاميروني سيسعى للدفاع عن لقبه الذي فاز به في 2017 على حساب الفراعنة بهدفين لهدف، بعد أن قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

شهدت هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا منافسةً شرسة والعديد من المباريات القوية، لكن فريقان فقط استطاعا الوصول للنهائي هما الجزائر والسنغال، وستكون هذه المواجهة هي الثانية بينهما في مصر 2019 حيث أوقعتهما القرعة في نفس المجموعة في الدور الأول، وفي اللقاء الأول نجح محاربو الصحراء في الفوز بهدفٍ نظيف منح لهم قمة المجموعة الثالثة.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، موعد المباراة، القنوات الناقلة لها وما هو أكثر من ذلك..

ما هو موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2019؟ من المقرر أن يُلعب نهائي كأس الأمم الأفريقية على ستاد القاهرة الدولي وذلك يوم 19 من شهر يوليو المقبل والذي يوافق 15 ذي القعدة 1440 هجرياً، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة موعد نهائي كأس أمم أفريقيا: المباراة الموعد الملعب السنغال - الجزائر الجمعة 19 يوليو 2019،

16 ذي القعدة 1440،

21:00 القاهرة، 20:00 الجزائر ستاد القاهرة الدولي ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا 2019، وكيف يمكنني متابعته؟ تعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقوم ببث النهائي المنتظر يوم 19 من شهر يوليو المقبل على الباقة المخصصة لنقل مباريات البطولة. القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم أفريقيا 2018-19: المباراة القنوات الناقلة نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 beIN SPORTS MAX HD 1, 2 يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الأفضل التي تجمع بين المنتخبات الأفريقية عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول بتغطية النهائي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها. متابعة نهائي أمم أفريقيا 2019 عبر الإنترنت: المباراة التغطية المباشرة عبر جول نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 اضغط هنا لمتابعة المباراة قبل بدايتها بنصف ساعة