نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021: الموعد، الملعب، القنوات الناقلة، الحكام وأكثر

تعرف على كل ما يخص مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021 والذي سيجمع بين منتخب فرنسا وإسبانيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

نهائي كبير ومرتقب في النسخة الثانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية سيجمع بين بطل العالم، فرنسا، مع نظيرتها إسبانيا على الأراضي الإيطالية.

بطولة دوري الأمم الأوروبية ورغم الانتقادات التي تعرضت لها عند انطلاقها إلا أنها أثبتت قيمتها التنافسية وما باتت تمثله من أهمية بالنسبة لجميع المشاركين.

فرنسا وصلت إلى هذا النهائي بصورة دراماتيكية بعد التأخر أمام بلجيكا في نصف النهائي بهدفين ثم العودة بثلاثة أهداف في مباراة كان نجمها الأول كريم بنزيما.

ترتيب مجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في الوقت نفسه حققت إسبانيا إنجازًا بإيقاف سلسلة اللا هزيمة لإيطاليا وتأهلت للنهائي بالفوز بهدفين لهدف، في مباراة كانت ثأرية من تلك التي جمعت بينهما في يورو 2020 وانتهت بفوز الأتزوري بركلات الجزاء.

جول يرصد لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري الأمم الأوروبية..

ما هو موعد نهائي مباراة فرنسا وإسبانيا؟

يقام نهائي دوري الأمم الأوروبية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا مساء الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري الأمم الأوروبية؟

تُنقل كل مباريات دوري أمم أوروبا 2020-21 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لهذه القمة، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا - إسبانيا الأحد 10 أكتوبر 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 سان سيرو

من سيكون حكم نهائي دوري الأمم الأوروبية؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للمواجهة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا.

وسيعاون تايلور، الثنائي جاري بيسويك وآدم نون كحكمين مساعدين، مع ستيوارت أتويل كحكم لتقنية الفيديو.

هل تؤهل دوري أمم أوروبا لكأس العالم 2022؟

يرتبط دوري الأمم الأوروبية لعام 2020-21 بالتأهل لكأس العالم 2022، حيث يوفر مكانين في المباريات الفاصلة.

يتقدم عشرة فائزين في تصفيات كأس العالم مباشرة إلى البطولة في قطر ويتأهل الوصيف العشر إلى التصفيات.

تُخصص أماكن المواجهة المتبقية لأفضل فائزين في مجموعة دوري الأمم (بناءً على الترتيب العام) الذين لم يتأهلوا مباشرة أو وصلوا إلى التصفيات في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من فاز بدوري الأمم الأوروبية 2019-2020؟

فازت البرتغال بالنسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية في 2018-19 ، استطاع التغلب على هولندا في المباراة النهائية وتمكنوا من الفوز بالكأس.

بعد أن تصدرت البرتغال مجموعة تضم إيطاليا وبولندا في الدوري أ، حجزت مكانها في النهائيات، حيث تم إقرانها مع سويسرا في الدور نصف النهائي.

هزموا المنتخب السويسري بنتيجة 3-1، وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية حاسمة تأتي في الدقيقة 88 و 90.

كان هدف جونسالو جيديش هو الفارق في المباراة النهائية ضد الهولنديين، حيث انتصرت البرتغال بنتيجة 1-0 على ملعب ستاد الدراجاو.