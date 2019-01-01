نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 الموعد، القنوات الناقلة والملعب المستضيف
أحمد جمال
انطلقت مرحلة المجموعات "ربع النهائي" لكأس الخليج العربي "خليجي 24" يوم الثلاثاء الماضي 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، والتي تستمر حتى 2 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1441، على أن تبدأ المباريات الإقصائية لنصف نهائي البطولة يوم الخميس 5 ديسمبر.
لم يتحدد حتى الأن طرفي نهائي النسخة الرابعة والعشرين من البطولة، والتي مازال يتصارع فيها الثماني منتخبات في مرحلة المجموعات المكونة من مجموعتين تضم 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يتنافس كلٌا من منتخب قطر ، منتخب الإمارات ، منتخب العراق ومنتخب اليمن في المجموعة الأولى، بينما تتنافس منتخبات السعودية ، الكويت، عمان والبحرين ضمن المجموعة الثانية.
يعد المنتخب الكويتي هو البطل التاريخي للبطولة، حيث استطاع أن يحصد لقب بطولة كأس الخليج العربي في 10 مناسبات سابقة، على الرغم من خسارته للقب البطولة السابقة من "خليجي 23" والتي كانت تُقام بدولة الكويت، ثم يأتي كلٌا من المنتخب السعودي ، المنتخب القطري و المنتخب العراقي في المركز الثاني حيث يمتلك كلٌا منهم ثلاث ألقاب.
كما تعودنا في النسخ السابقة من كأس الخليج العربي، فإن الملعب المستضيف للنهائي يتم اختياره من قِبل الدولة المُنظمة للبطولة، فما هو الاستاد الذي وقع عليه الاختيار لاستضافة نهائي كأس الخليج 2019-20 "خليجي 24"، وما هو موعد المباراة النهائية؟ هذا ما يستعرضه لكم جول في الأسطر التالية.
مواعيد ونتائج كأس الخليج، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات
ما هو موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019-20؟
سيكون موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24" يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
وسيستضيف المباراة النهائية استاد خليفة الدولي المعروف بالاستاد الوطني بالدوحة عاصمة دولة قطر.
مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي وجداول المجموعات
موعد نهائي كأس الخليج العربي 2019-20:
|المباراة
|الملعب
|الموعد
|لم يتحدد طرفي النهائي
|استاد خليفة الدولي
|الأحد 8 ديسمبر 2019،
11 ربيع الآخر 1441،
20:00 السعودية وقطر، 21:00 الإمارات
ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس الخليج 2019-20؟ وكيفية متابعته؟
تمتلك شبكة قنوات الكأس الرياضية حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي كونها خاصة بدولة قطر المُنظمة للبطولة، ولكن تم إتاحة بث مباريات "خليجي 24" لجميع القنوات الخاصة بجميع المنتخبات المُشاركة كشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقنوات الكأس السعودية، دبي الرياضية والشارقة الرياضية والكثير من القنوات الخاصة بباقي المنتخبات المُشاركة في البطولة، مما يعني أن المباراة النهائية لن تكون محصوره على قناة واحدة بعينها..
|المباراة
|القنوات الناقلة
|نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"
|أبو ظبي الرياضية، الكأس السعودية" دبي الرياضية، الشارقة الرياضية
يمكنك متابعة البث المباشر لنهائي المسابقة الهامة والقوية عن طريق الإنترنت باستخدام خدمة بي إن كونتكت التي تقدمها الشبكة القطرية حصرياً أيضاً، ولن تكون هذه الطريقة الوحيدة للمتابعة على الشبكة العنكبوتية، فالنسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية نهائي كأس الخليج العربي مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.
|المباراة
|البث المباشر عبر الإنترنت
|التغطية المباشرة عبر جول
|نهائي كأس الخليج العربي 2019-20
|beIN CONNECT
|سيتم وضع الرابط هنا
أين سيقام نهائي كأس الخليج 2019-20؟
سيقام نهائي كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24" على استاد خليفة الدولي، أو كما يُسمى الاستاد الوطني والواقع بمدينة الدوحة عاصمة قطر، وهو ملعب من أفضل الملاعب في الدولة القطرية خاصة بعدما تم تجديده ليكون ضمن الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم القادم، وهو جزء من مجمع المدينة الرياضية التي تضم أيضاً أكاديمية أسباير ومركز حمد للبحرية.
تم افتتاح الملعب في عام 1976 قبل أن يتم تجديده بالكامل وتوسيعه في عام 2005 قبل دورة الألعاب الآسيوية 2006 التي استضفتها قطر من أجل زيادة قدرة الاستاد الإستعابية لتسع أكثر من 20 ألف متفرج، كما تم بناء سقف على الجانب الغربي للملعب جنبا إلى جنب مع قوس كبير على الجانب الشرقي والتي تم إستخدامها كمنصه لإطلاق الألعاب النارية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.
تم تطوير الاستاد من جديد إستعداداً لاستضافة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدولة القطرية، وانتهى التطوير فعلياً في مايو 2017 حيث تم تدشين احتفال مذهل مستضيفاً لمباراة نهائي كأس سمو الأمير ليصبح الاستاد جاهز لاستضافة مباريات كأس العالم، كما يُعد هو الملعب الأساسي للمنتخب القطري، ويسع حالياً أكثر من 40 ألف متفرج.
|المباراة
|الملعب
|نهائي كأس الخليج العربي
|استاد خليفة الدولي، الدوحة
ما هي جوائز كأس الخليج العربي 2019-20؟
تم الإعلان عن جوائز كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24" بعد قرعة البطولة للمنتخبات الثمانية المُشاركة في دور المجموعات، والتي جاء فيها أن البطل لهذه النسخة سيتحصل على ملبغ 2 مليون دولار، بينما سيتحصل الوصيف على مليون ونصف المليون دولار، في حين تنال جميع المنتخبات المُشاركة في البطولة مبلغ مليون دولار نظير مُشاركتها في البطولة.
جواز كأس الخليج العربي 2019-20:
|المركز
|الجائزة
|البطل
|2 مليون دولار
|الوصيف
|1.5 مليون دولار
|جميع المنتخبات المُشاركة
|1 مليون دولار
من هم الأبطال السابقون لكأس الخليج العربي؟
يُعد منتخب الكويت هو البطل التاريخي لكأس الخليج العربي، فقد استطاع أن يحقق 10 القاب كاملة من 23 نسخة سابقة، وكانت آخر ألقابة عام 2010، أي غاب عن تحقيق اللقب لمدة 9 سنوات حتى الأن، يأتي في المركز الثاني ثلاث منتخبات تتنافس على الوصافة وهما المنتخب السعودي، العراقي والقطري، حيث يمتلك كلٌا منهم ثلاث كؤوس من البطولة.
يُعد منتخب اليمن ومنتخب البحرين هما الفريقين الوحيدين الخاليين من الألقاب في هذه المسابقة، حيث لم يستطع أي منتخب منهم تحقيق اللقب على الرغم من وصول المنتخب البحريني لنهائي البطولة في 4 مناسبات، آخرها عام 2003.
الأبطال التاريخيين لكأس الخليج العربي:
|المنتخب
|البطل
|الوصيف
|الكويت
|10 (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)
|1 (1979)
|السعودية
|3 (1994، 2002، 2003)
|7 (1972، 1974، 1992، 1998، 2009، 2010، 2014)
|قطر
|3 (1992*، 2004، 2014)
|4 (1984، 1990، 1996، 2002)
|العراق
|3 (1979، 1984، 1988)
|2 (1976، 2013)
|الإمارات
|2 (2007، 2013)
|4 (1986، 1988، 1994، 2017)
|عمان
|2 (2009، 2017)
|2 (2004، 2007)
|البحرين
|-
|4 (1970، 1982، 1992، 2003)