جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

تعرف على جدول مواعيد ونتائج مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

تبدأ نسخة جديدة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 قريباً، وتحديداً يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الآخر 1441 هجرياً، ويأتي ذلك بعدما أنهى الاتحاد الأفريقي مراسم القرعة، وبالطبع يمني جماهير النادي الأهلي النفس لتحقيق البطولة الأغلى على قلوب عشاق المارد الأحمر والبطولة الأقوى والأهم في القارة السمراء، والتي يملك فيها الشياطين الحُمر رقماً قياسياً حيث تُوج بالبطولة في 8 مناسبات سابقة والتي كانت آخرها في موسم 2013.

كان الموسم السابق من دوري الأبطال كارثياً على القلعة الحمراء، فبعد تصدرهم للمجموعة الرابعة وتأهلهم برصيد 10 نقاط اصطدم بصن داونز في أول المراحل الإقصائية وهي ربع النهائي، وتلقى حينها الفريق هزيمة ثقيلة كانت الأولى في تاريخ الفريق بالبطولة، حيث هُزم في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد، وفي مباراة الإياب انتصر بهدف نظيف دون رد ولكن بالطبع لم يكن كافياً، ليودع الأهلي البطولة سريعاً وعلى غير العادة.

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أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المارد الأحمر ضمن المجموعة الثانية رفقة كلٌا من النجم الساحلي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، وعلى الرغم من كون المجموعة ليست بالصعوبة البالغة للشياطين الحُمر والتي يرى الكثيرون أن المشوار نحو الأدوار الإقصائية سيكون مؤكداً، إلا أن القلعة الحمراء تعيش حالياً أجواءً انتقالية جديدة بعد قيادة المدير الفني رينيه فايلر مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، ولذا فعلى الرغم من النتائج الجيدة في المباريات السابقة إلا أن منافسات دوري الأبطال الأفريقي من مرحلة المجموعات تختلف كلياً عن أي بطولة وأي مبارايات آخرى، لذا فلن تكون المجموعة بهذه السهولة على الأهلي رغم ترشحة بقوة لتصدر المجموعة.

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ومع بداية نسخة جديدة من البطولة الأقوى في القارة السمراء يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، بالإضافة إلى جدول ترتيب المجموعة الثانية.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

كانت بداية الأهلي في دوري أبطال أفريقيا فوز كبير على فريق إطلع برة بأربعة أهدافٍ نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي، لحقه انتصار ساحق على نفس الفريق في الإياب بتسعة أهدافٍ للاشئ.

واجه الشياطين الحمر كانو سبورت في الدور الأول، وفازوا عليهم بهدفين نظيفين في الذهاب ثم انتصروا بالأربعة في الإياب.

خسر الأهلي أول مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على يد النجم الساحلي، لكنه تخطى المحنة وانتصر على الهلال في اللقاء الثاني، وعلى بلاتينيوم في المباراة الثالثة، لكن الشياطين الحمر سقطوا في فخ التعادل في الإياب ضد نفس الفريق، وأصبح وضعهم في خطر.

وانتصر الأهلي على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على ملعب السلام، لتكون الفرصة مواتية لهم للعبور إلى ربع النهائي حال التعادل فقط مع الهلال في السودان.

استطاع الأهلي أن يخرج من السودان بتعادل ثمين بهدف لكل فريق، ليضمن بذلك تواجده في ربع النهائي كوصيف عن المجموعة، وشائت الأقدار أن تمنحه فرصة للثأر من ماميلودي صنداونز الذي أقصاه من النسخة الماضية.

المباراة الموعد النتيجة الدور النجم الساحلي - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441، 0-1 المجموعات الأهلي - الهلال الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 صفر 1441، 1-2 المجموعات الأهلي - بلاتينيوم الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441 0-2 المجموعات بلاتينيوم - الأهلي السبت 11 يناير 2020،

16 جمادى الأولى 1441،

15:00 مصر، 14:00 المغرب 1-1 المجموعات الأهلي - النجم الساحلي الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادى الأولى 1441،

21:00 مصر، 20:00 المغرب 0-1 المجموعات الهلال - الأهلي السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الآخرة 1441،

21:00 مصر والسودان، 20:00 المغرب 1-1 المجموعات الأهلي - ماميلودي صنداونز 28 - 29 فبراير 2020 ربع النهائي ماميلودي صنداونز - الأهلي 6 - 7 مارس 2020 ربع النهائي

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