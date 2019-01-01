موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2020، القنوات الناقلة والمنتخبات المتأهلة

بمجرد انتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، تم التعرف على المنتخبات المتأهلة للملحق لحجز المقاعد المتبقية، فما موعد القرعة؟

انتهت التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2020 والتي ستقام في 12 بلد أوروبية مختلفة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين على تأسيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وشهدت تأهل 20 منتخباً بشكل مباشر وهم أصحاب المركزين الأول والثاني في كل المجموعات، لتتبقى أربع مقاعد شاغرة، سيتم التعرف عليها من خلال مباريات الملحق.

لم يعتمد تأهل المنتخبات إلى الملحق على نتائج الفريق في التصفيات نفسها بل على أدائها في المسابقة الحديثة والتي تعرف باسم "دوري الأمم الأوروبية" والتي توج بها المنتخب البرتغالي هذا الصيف، وذلك من خلال مواجهات مباشرة بين متصدري مجموعات هذه البطولة، على أن يتم خوض هذه المباريات في شهر مارس من عام 2020 في التوقف الدولي الأخير من هذا الموسم.

وفي هذا التقرير يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020، الموعد، المنتخبات المتأهلة بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الآخرى.

ما هو موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2020؟

من المقرر إجراء قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 ميلادياً والذي يوافق 25 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة أي الثانية بتوقيت السعودية.

وستُقام القرعة في مدينة بوخارست الرومانية وستشهد حضور ممثل واحد على الأقل من كل منتخب من أجل معرفة خصمهم في مباريات الملحق.

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2020:

الحدث الموعد المكان قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 الجمعة 22 نوفمبر 2019،

25 ربيع الأول 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية مدينة بوخارست، رومانيا

الفرق المشاركة في قرعة ملحق تصفيات يورو 2020

تم تأكيد تواجد 16 منتخباً في قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 طبقاً لترتيبهم في دوري الأمم الأوروبية وهم: أيسلندا، البوسنة والهرسك، سلوفاكيا، جمهورية أيرلندا، أيرلندا الشمالية، أسكتلندا، النرويج، صربيا، جورجيا، مقدونيا الشمالية، كوسوفو، بيلاروسيا، رومانيا، المجر، بلغاريا والكيان الصهيوني.

المنتخبات التي ستتواجد في قرعة ملحق تصفيات يورو 2020:

الفرق المشاركة في قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 أيسلندا البوسنة والهرسك سلوفاكيا جمهورية أيرلندا أيرلندا الشمالية أسكتلندا النرويج صربيا جورجيا مقدونيا الشمالية كوسوفو بيلاروسيا بلغاريا المجر رومانيا الكيان الصهيوني

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات يورو 2020، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-19 يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 25 ربيع الأول 1441 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة ملحق تصفيات يورو 2020

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ملحق تصفيات يورو 2020 الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميلادياً،

25 ربيع الأول 1441 هجرياً،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS NEWS HD

متى ستُلعب مباريات ملحق تصفيات يورو 2020؟

من المقرر أن تقام مباريات ملحق تصفيات يورو 2020 في فترة التوقف الدولي القادم والأخير لهذا الموسم، والذي سيُلعب في يومي 26 و31 من شهر مارس المقبل.

ستتكون مباريات الملحق من دور نصف النهائي والنهائي، على أن يتم استضافة المباراة النهائية في كل مجموعة من نصيب المنتخب الذي سيتأهل من مباراتي نصف النهائي وحقق نتائج جيدة في دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباريات ملحق تصفيات يورو 2020: