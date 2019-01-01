تحضيرات البايرن للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون عن البافاري

تعرف على مواعيد مباريات بايرن ميونخ الودية التحضيرية للموسم الجديد 2019-2020، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون لأبطال الدوري الألماني؟

أبانوب صفوت

على الرغم من الفوز بالثنائية المحلية ولكن الموسم الماضي لم يكن مرضياً لأغلب مشجعي بايرن ميونخ الذين اعتادوا على حسم لقب الدوري مبكراً، وكذلك الوصول إلى مراحل متقدمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا والخروج بصعوبة شديدة من الأدوار النهائية أمام عملاقي الكرة الإسبانية، وهو ما جعل البعض يطالب بإقالة كوفاتش قبل أن تُجدد الثقة فيه.

تمكن البافاري من حسم لقب الدوري الألماني بعد منافسة قوية للغاية مع بايرن ميونخ الذي كانت كل التوقعات تصب في صالحه، قبل أن يتعثر ويستغل بايرن ذلك جيداً بسبب خبرته الكبيرة ويحسم البطولة في الجولة الأخيرة بعد التغلب على إينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في وداع مثالي للثنائي روبين وريبيري اللذان أحرزها في هذه المباراة.

في مسابقة كأس ألمانيا تجاوز بايرن طموحات فريق لايبزيج بسهولة بعد أن فاز عليه في المباراة النهائية بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليفاندوفيسكي "هدفين" وكومان "هدف" ليحقق البايرن كل البطولات المحلية، وعلى الصعيد الأوروبي ودع البافاري البطولة أمام ليفربول في دور الـ16 بعد أن تعادل ذهاباً في أنفيلد بدون أهداف وخسر على ملعبه بثلاثة أهداف لهدف.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية لبايرن ميونخ استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات البافاري التحضيرية، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك.

جدول تحضيرات بايرن ميونخ لموسم 2019-20

المباراة الموعد الملعب بايرن ميونخ - آرسنال الخميس 18 يوليو 2019،

14 ذو القعدة 1440

5:00 صباحاً بتوقيت مصر، 6:00 صباحاً بتوقيت السعودية مركز ستايهاب ريال مدريد - بايرن ميونخ الأحد 21 يوليو 2019،

17 ذو القعدة 1440

2:00 صباحاً بتوقيت مصر، 3:00 صباحاً بتوقيت السعودية استاد إن آرجي بايرن ميونخ - ميلان الأربعاء 24 يوليو 2019،

20 ذو القعدة 1440

3:00 صباحاً بتوقيت مصر، 4:00 صباحاً بتوقيت السعودية سبورتينج بارك بايرن ميونخ - فناربخشة الثلاثاء 30 يوليو 2019،

26 ذو القعدة 1440

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية أليانز أرينا

سيبدأ بايرن ميونخ تحضيراته للموسم الجديد يوم 18 يوليو المقبل بالجولة الأمريكية التي ستشهد خوضه لعدة لقاءات قوية للغاية ضد آرسنال ثم ريال مدريد وأخيراً بمواجهة ميلان الإيطلي، قبل أن يعود إلى ألمانيا من أجل المشاركة في كأس أودي الذي يقام كل عام، وستكون البداية بملاقاة فناربخشة التركي في نصف النهائي الذي سيُلعب يوم 30 يوليو.

سوق انتقالات بايرن ميونخ في صيف 2019

بدأ بايرن ميونخ صيفه هذا الموسم بكل قوة بعد أن نجح في حسم عدة صفقات قبل نهاية الموسم الماضي، أغلبها لتدعيم خط الدفاع الذي كان من أولويات العملاق الألماني، ليضم لوكاس هيرنانديز قادماً من أتلتيكو مدريد وكذلك بنيامين بافارد واحد من المفاجأت السارة للمنتخب الفرنسي في كأس العالم الأخيرة بروسيا، وكذلك استطاع ضم المهاجم الواعد فيات آرب موهبة هامبورج.

في المقابل رحل مات هومليس عن أليانز أرينا بعد أن عاد إلى بروسيا دورتموند مجدداً، وكذلك انتهت حقبة الثنائي الرائع ريبيري وروبين بعد نهاية عقودهما، وكذلك نفس الحال بالنسبة للظهير الأيمن البرازيلي رافينيا والذي وقع لفلامينجو في صفقة انتقال حر، وقام فيردر بريمن بتفعيل خيار شراء عقد اللاعب "ماركو فريدل" بعد أن أُعير له طيلة الموسم الماضي.

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صفقات بايرن ميونخ واللاعبين العائدين من الإعارة في صيف 2019:

اللاعب نوع الانتقال الفريق السابق لوكاس هيرنانديز انتقال كامل أتلتيكو مدريد - إسبانيا بينامين بافارد انتقال كامل شتوتجارت - ألمانيا يان فيات آرب انتقال كامل هامبورج - ألمانيا ماركو فريدل عودة من الإعارة فيردر بريمن - ألمانيا

الراحلون عن بايرن ميونخ في صيف 2019: