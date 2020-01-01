جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد يوم السبت 8 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 14 جمادي الآخر 1441 هجريًا بعض المباريات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.

البداية بالدوري الإنجليزي حيث سيتقابل كريستال بالاس مع إيفرتون، وبعدها سيتواجه برايتون مع واتفورد، وستقام خمس مباريات في الدوري الإسباني أبرزها تلك التي ستجمع بين خيتافي وفالنسيا في صراع المركز الرابع، وكذلك لقاء غرناطة مع أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

في الدوري الإيطالي سيتقابل فيورنتينا مع أتالانتا، وفي ختام مباريات اليوم من السيريا آ سيحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على هيلاس فيرونا، وفي الدوري الفرنسي سيلعب مارسيليا مع تولوز سعيًا لاستكمال مشواره المميز، كما سيتقابل أميان مع موناكو.

المزيد من الفرق

ستقام عدة مباريات في الدوري الألماني غدًا السبت أهمها على الإطلاق قمة الجولة التي ستكون بين باير ليفركوزن وبروسيا دورتموند الذي عاد لمستوياته الرائعة بفضل الصفقات الشتوية المميزة وخاصًة هالاند.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم السبت 8 فبراير 2020، الموافق 14 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

رئيس ليفربول: الفوز بالدوري الإنجليزي أهم من اللاهزيمة

مواعيد مباريات اليوم السبت 8 فبراير "8-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - كريستال بالاس 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 برايتون - واتفورد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - ليجانيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 خيتافي - فالنسيا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - سامبدوريا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - تولوز 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 6 رين - بريست 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 13 ديجون - نانت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 أميان - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 ميتز - بوردو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 10 نيس - نيم 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 8