مواعيد مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 7-12-2019 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بداية كل أسبوع في الوطن العربي يكون عشاق كرة القدم على موعد جديد مع السبت الممتاز كما يطلق عليه في إنجلترا وكما اعتاد متابعو الساحرة المستديرة تسميته، والذي يكون مليئًا بالمباريات القوية من المحيط للخليج وفي أوروبا.

ستكون بداية مباريات اليوم السبت القوية في الدوري الإسباني ، والذي سيشهد سلسلة جديدة من الصراع المدريدي الكتالوني، حيث سيواجه ريال مدريد إسبانيول ، وفي المساء سيستضيف برشلونة مايوركا في مهمة استعادة صدارة الليجا إذا فاز الملكي على الماجيكو.

لن نغادر القارة العجوز بل سنذهب شمالاً إلى الدوري الإنجليزي ، وستكون بداية الجولة 16 اليوم بقمة زرقاء بين إيفرتون المنكسر هذا الموسم وتشيلسي الذي بدأ طريق العودة مع لامبارد، ثم سيواجه ليفربول بورنموث وتوتنهام بيرنلي ، أما قمة المساء فستكون ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي .

الدوري الإيطالي يطل برأسه على مباريات اليوم، فسيواجه فيه أتالانتا هيلاس فيرونا وأودينيزي نابولي ، أما قمة الكالتشيو فستكون بين يوفنتوس ولاتسيو في مهمة استعادة السيدة العجوز للصدارة بعد تعثر الإنتر أمام روما .

مازلنا في القارة العجوز ونتجه إلى الدوري الألماني ، وسيقابل بوروسيا دورتموند اليوم فورتونا داسلدورف ، وسيلعب فيه بايرن ميونخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ ، أما الدوري الفرنسي فسيلعب متصدره اليوم باريس سان جيرمان مع مونبلييه .

نطير للوطن العربي وتحديدًا إلى دوري أبطال أفريقيا ، حيث سيواجه اليوم اتحاد العاصمة الجزائري بترو أتلتيكو وبلاتينيوم النجم الساحلي والزمالك بريميو دي أجوستو والوداد صنداونز ، أما في كأس خادم الحرمين فسيقابل الاتحاد الصفا والهلال الجبلين.

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يفوز بالديربي والسيتي يعود من جديد

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر "7-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - تشيلسي 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 بورنموث - ليفربول 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 توتنهام - بيرنلي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7 مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - إسبانيول 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - مايوركا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - هيلاس فيرونا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - نابولي 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - يوفنتوس 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فورتونا داسلدورف 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 9 بوروسيا مونشنجلادباخ - بايرن ميونخ 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 باير ليفركوزن - شالكه 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة مونبلييه - باريس سان جيرمان 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6