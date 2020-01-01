جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2020 في كأس الملك وكأس آسيا تحت 23 وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والتي ستتميز بتنوعها سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.

نبدأ الوطن العربي وتحديدًا في الدوري المصري الذي يختتم الأسبوع 13 اليوم، وستُلعب اليوم مباراتين الأولى بين أسوان والمصري، والثانية ستجمع الاتحاد السكندري وبيراميدز.

تبدأ اليوم مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وسيواجه الهلال الاتفاق في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الرياض.

ينتهي اليوم دور 16 من كأس إيطاليا ، وسيكون الختام بمواجهة صعبة بين روما وبارما، كذلك تختتم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وستواجه الأردن الإمارات وفيتنام كوريا الشمالية.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 16 يناير 2020، الموافق 21 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

خيبة روما وصدمة ليفربول ومحطات ساهمت إقالة فالفيردي من برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 يناير "16-1-2020":

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الاتفاق 18:05 بتوقيت السعودية، 17:05 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

كأس آسيا تحت 23 - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الأردن - الإمارات 17:15 بتوقيت الإمارات، 15:15 بتوقيت الأردن beIN SPORTS HD 5

كأس إيطاليا - دور 16 المباراة الموعد بارما - روما 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية Rai 2