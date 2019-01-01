موعد مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2019 في الدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا والدوري الألماني وغيرهم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

سيكون يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019، الموافق 9 ربيع الآخر 1441 هجريًا، حافلًا بالمواعيد الكبيرة والمثيرة، إذ سيكون عشاق الكرة على موعد مع عدد كبير من المباريات التي تعد بالمتعة المعتادة من الساحرة المستديرة.

ولتكون البداية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي تُستأنف فيه الجولة الثانية من دور المجموعات بمباراة من القمم عندما يحلّ الهلال السوداني ضيفًا على الأهلي المصري، إلى جانب مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع فيتا كلوب الكونغولي، مع قمة أخيرة بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

ثم نطير سويًا إلى كرة القدم السعودية، وتحديدًا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلتقي الأهلي أمام النجوم، بينما يستضيف النصر نظيره البكيرية.

أما إذا كنت من عشاق كرة القدم الأوروبية، فلديك قمة من قمم الكرة الإيطالية في مباراة روما أمام إنتر ميلان، إلى جانب مباراة واعدة للغاية في الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد أمام فياريال.

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019..

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 ديسمبر "6-12-2019":

كأس خادم الحرمين الشريفين المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - النجوم 17:25 بتوقيت السعودية، 16:25 بتوقيت مصر KSA SPORTS النصر - البكيرية 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر KSA SPORTS التعاون - العين 15:35 بتوقيت السعودية، 14:35 بتوقيت مصر KSA SPORTS

دوري أبطال إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء المغربي - فيتا كلوب الكونغولي 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1 الأهلي المصري - الهلال السوداني 21:00 بتوقيت مصر والسودان، 22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 الترجي التونسي - شبيبة القبائل الجزائري 20:00 بتوقيت الجزائر وتونس، 21:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - فياريال 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 المصري - قنا 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT بيراميدز - النجوم 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT