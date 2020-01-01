جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تشهد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 3 جمادى الآخرة 1441 هجريًأ منافسة قوية في الوطن العربي وأوروبا.

تستمر مباريات الأسبوع 15 في الدوري المصري ، وسيواجه الزمالك المتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وادي دجلة القوي.

الأسبوع 14 من الدوري الإماراتي يبدأ اليوم بمباراة بين الجزيرة والظفرة، تتبعها مواجهة بين عجمان وبني ياس، وأخيرًا سيواجه الوصل النصر.

وفي ملحق دوري أبطال آسيا 2020 المؤهل لدور المجموعات، سيواجه اليوم العين بونيودكور، فيما سيستضيف السيلية القطري شاخر خودور، وذلك بالتزامن مع مباراة الريان الصعبة ضد استقلال، وفي الختام سيواجه الأهلي السعودي استقلول.

في أوروبا سيواجه أستون فيلا ليستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الملقب بكأس كاراباو، أما ربع نهائي كأس إيطاليا فسيواجه فيه اليوم ميلان تورينو، وفي كأس ملك إسبانيا سيفتتح أتلتيك بلباو تينيريفي في افتتاحية دور 16.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020، الموافق 3 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 يناير "28-1-2020":

كأس كاراباو - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليستر سيتي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - الزمالك 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

دوري أبطال آسيا - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة العين - بونيودكور 17:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 3 السيلية - شاهر خودور 18:10 بتوقيت قطر، 19:10 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 2 الريان - استقلال 18:15 بتوقيت قطر، 19:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 1 الأهلي - استقلول 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 1

الدوري الإماراتي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة الظفرة - الجزيرة 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 1 عجمان - بني ياس 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 2 الوصل - النصر 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية 1

كأس إيطاليا - ربع النهائي المباراة الموعد ميلان - تورينو 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية