جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الثلاثاء مباريات قوية للغاية وذلك في إطار دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، استكمالًا لمباريات الدور والتي كانت بدأت في الأسبوع الماضي وشهدت خسارة حامل اللقب ليفربول أمام أتلتيكو مدريد وتفوق بروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف مع استمرار تألق هالاند.

ستقام المباراتان في نفس التوقيت، وستجمع الأولى بين نابولي وبرشلونة، وسيسعى العملاق الكتالوني لتجنب المستويات السيئة التي يقدمها خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية من البطولة من أجل تفادي السيناريوهات المحبطة لجماهيره والتي تعرض لها في الموسمين السابقين أمام كلا من روما وليفربول على الترتيب.

أما المباراة الثانية فستجمع بين تشيلسي وبايرن ميونخ، بعد أن تأهل البلوز من مجموعة صعبة للغاية سيكون عليهم إثبات جدراتهم مرة أخرى أمام العملاق البافاري والذي يفوق خصمه في الخبرة بسبب صغر أعمار تشكيلة البلوز في الوقت الراهن، نتيجة تأثره بحرمانه من سوق الانتقالات في الفترة الماضية.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، الموافق 1 رجب 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 فبراير "25-2-2020":