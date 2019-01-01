مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 9-12-2019 في الدوري الإنجليزي وجميع المسابقات والدوريات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مع بداية كل أسبوع في الوطن العربي يكون عشاق كرة القدم على موعد جديد مع السبت الممتاز كما يطلق عليه في إنجلترا وكما اعتاد متابعو الساحرة المستديرة تسميته، والذي يكون مليئًا بالمباريات القوية من المحيط للخليج وفي أوروبا.

أوفى السبت بوعوده هذا الأسبوع واختتم إثارته بمباريات الأحد التي واصلت الإثارة، ففي الدوري الإنجليزي واصل ليستر سيتي التألق وسحق أستون فيلا بالأربعة، كما تعادل أوساسونا مع إشبيلية في الدوري الإسباني وفاز ريال بيتيس على أتلتيك بلباو، أما في الدوري الإيطالي فقد فاز تورينو على فيورنتينا وانتصر ميلان على بولونيا.

وفي الوسط العربي وتحديدًا في نهائي كأس الخليج، انتصر منتخب البحرين على السعودية بصعوبة وفاز بكأسه الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن سيطر الأخضر على المباراة لكن دون جدوى.

لن تكون مباريات اليوم الإثنين على نفس المستوى الذي كانت عليه مباريات السبت والأحد، لكن منافسات الدوري الإنجليزي ستتواصل بديربي لندني قوي بين آرسنال ووست هام.

القارة اللاتينية أمريكا الجنوبية ستكون على موعد مع الإثارة اليوم، حيث سيلعب كبيري الدوري الأرجنتيني بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم، وسيواجه الأول روزاريو سنترال أما الثاني فسيكون على موعد مع سان لورينزو.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 ديسمبر "9-12-2019":

الدوري الإنجليزي - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة و ست هام - آرسنال 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2