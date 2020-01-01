جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 والقنوات الناقلة
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بعد بداية أسبوع قوية ومليئة بالمباريات القوية، ستكون مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 الموافق 9 جمادى الآخرة 1441 هجريًا أقل.
يختتم اليوم الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي ، ولن تلعب إلا مباراة واحدة ستجمع بين نابولي وسامبدوريا.
وستبدأ اليوم مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز ، وسيواجه أسوان الإسماعيلي، وإنبي المقاولون العرب والإنتاج الحربي الاتحاد، أما المباراة الأخيرة فستكون بين سموحة ومصر المقاصة.
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير 2020، الموافق 9 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.
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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 فبراير "3-2-2020":
|الدوري المصري - الجولة 16
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أسوان - الإسماعيلي
|14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية
|ON SPORT
|إنبي - المقاولون العرب
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|ON SPORT 2
|الإنتاج الحربي - الاتحاد السكندري
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|ON SPORT
|سموحة - مصر المقاصة
|19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية
|ON SPORT
|الدوري الإيطالي - الجولة 22
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|سامبدوريا - نابولي
|21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 4