جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي وكأس ملك إسبانيا وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ستكون مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 4 جمادى الآخرة 1441 هجريًا متوسطة القوية في أوروبا والوطن العربي، لكن ستشهد بعضها قوة وندية خاصةً في القارة العجوز.

نبدأ بالدوري الإماراتي ، حيث تتوصل فيه مباريات الأسبوع 14 الذي بدأ بالأمس، وسيواجه اتحاد كلباء العين، الوحدة الفجيرة، شباب الأهلي دبي حتا، أما المباراة الأخيرة فستجمع بين خورفكان والشارقة.

تستمر مباريات الأسبوع 15 في الدوري المصري ، وستكون المباراة الأولى بين المصري ووادي دجلة، أما الثانية فسيواجه فيها بيراميدز نادي مصر.

مباريات اليوم في أوروبا ستكون أقوى من تلك في الوطن العربي، لكنها ستكون في نفس التوقيت تقريبًا، ونبدأ بالدوري الإنجليزي حيث ستلعب فيه مباراة مؤجلة اليوم من الأسبوع 18 بين ليفربول المتصدر والقريب من حسم اللقب ووست هام يونايتد.

نبقى في إنجلترا حيث سنستمتع بقمة مباريات اليوم وهي ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة ، وكانت المباراة الأولى قد انتهت بانتصار السيتيزنس بثلاثة أهدافٍ لهدف، وفي كأس إيطاليا سيواجه الإنتر فيورنتينا في ربع النهائي.

تتواصل مباريات كأس ملك إسبانيا دور 16 اليوم، وسيواجه فالنسيا كولتورال ليونيسا ورايو فاييكانو فياريال، وفي المساء سيحل ريال مدريد ضيفًا على ريال سرقسطة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، الموافق 4 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 يناير "29-1-2020":

كأس كاراباو - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري المصري - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - الجونة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT نادي مصر - بيراميدز 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT

الدوري الإنجليزي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة وست هام - ليفربول 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري الإماراتي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد كلباء - العين 17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية الوحدة - الفجيرة 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية شباب الأهلي دبي - حتا 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية خورفكان - الشارقة 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت السعودية أبوظبي الرياضية

كأس إيطاليا - ربع النهائي المباراة الموعد الإنتر - فيورنتينا 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية

كأس فرنسا - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة باو - باريس سان جيرمان 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6