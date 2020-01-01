جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 في الدوري المصري وكأس آسيا تحت 23 وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 الموافق 20 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والتي ستتميز بتنوعها سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.

تستمر اليوم مباريات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي ، والذي يشارك فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسنكون على موعد مع مباراتين، الأولى ستجمع كارديف سيتي بكارليسل يونايتد، أما الثانية فهي مواجهة قوية ومنتظرة بين مانشستر يونيتد وولفرهامبتون عقدة كبار البريميرليج.

سنكون اليوم على موعد مع قمة من العيار الثقيل في الدوري الفرنسي ستجمع بين باريس سان جيرمان وموناكو، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 15.

في الوطن العربي وتحديدًا في الدوري المصري، سيواجه الجونة الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيستضيف الأهلي طنطا في تمام الساعة السابعة والنصف، أما في دوري أبطال العرب سيستضيف الاتحاد السعودي أوليمبيك آسفي في إطار مواجهات ربع النهائي.

تنتظرنا اليوم مباريات قيوة في دور 16 من كأس إيطاليا ، حيث سيحل أتالانتا ضيفًا ثقيلاً على فيورنتينا، ثم سيواجه ميلان سبال وفي الختام سيستضيف يوفنتوس أودينيزي.

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وستواجه اليوم السعودية سوريا، فيما سيكون منتخب قطر أمام اختبار صعب ضد اليابان.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، الموافق 19 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير "15-1-2020":

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور 3 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

كأس آسيا تحت 23 - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة أوزبكستان - كوريا الجنوبية 14:15 بتوقيت الإمارات، 13:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 الصين - إيران 14:15 بتوقيت الإمارات، 13:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 السعودية - سوريا 15:15 بتوقيت سوريا، 16:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 قطر - اليابان 17:15 بتوقيت الإمارات، 16:15 بتوقيت قطر beIN SPORTS HD 5

كأس إيطاليا - دور 16 المباراة الموعد فيورنتينا - أتالانتا 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية Rai 2 ميلان - سبال 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية Rai 2 يوفنتوس - أودينيزي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية Rai 1

الدوري الفرنسي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - باريس سان جيرمان 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6

الدوري المصري - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - الزمالك 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الأهلي - طنطا 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ON SPORT