الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات النصر في الدور الأول
ندى الشافعي
يشتعل الحماس مع اقتراب بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي الذي من المقرر أن ينطلق يوم الخميس 22 أغسطس 2019، الموافق 21 ذو الحجة 1440 هجريًا.
شهدت النسخة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تغيراتٍ كثيرة على الكرة السعودية، كانت أبرزها زيادة عدد المحترفين لكل فريق، وهو الأمر الذي كان له دورًا كبيرًا في وضعه على الخارطة العالمية، وكان سببًا غير مباشرًا لتتويج النصر باللقب بعد صراع قوي مع الغريم التقليدي الهلال.
غاب العالمي عن منصة التتويج بالدوري السعودي لثلاث مواسم، فاللقب الأخير الذي حصده فرسان نجد كان في موسم 2014-15 وكان الثاني على التوالي، ثم دخل الفريق في نفقٍ مظلمٍ لم يستفق منه إلا في الموسم الماضي الذي نجح في نهايته في إضافة اللقب الخامس إلى من الدوري إلى خزانته على حساب الزعيم.
ستكون لدى النصر مهمة صعبة في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هي الحفاظ على اللقب، وسيكون عليه الاستعداد بكل قوته ليقدم موسم آخر لا يقل في المستوى عن ما قدمه في الموسم الماضي، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل المنافسة الشرسة المتوقع أن تزداد على الدوري هذا الموسم، خاصةً بعد استيقاظ الاتحاد من ثباته العميق في نهاية الموسم الماضي.
وفي الأسطر التالية يقدم لكم جول موعد مباريات النصر في الدوري السعودي 2019-20..
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أهم مباريات النصر في الدوري السعودي
سيخوض النصر العديد من المباريات القوية من أهمها ديربي الرياض ضد واحدًا من أكثر الأندية جماهيريةً فى الدوري السعودي بل والوطن العربيالهلال، وذلك في الجولة الثامنة على ملعب جامعة الملك سعود في الدور الأول، كذلك الكلاسيكو بين العالمي والأهلي في الجولة الخامسة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وفى الجولة الرابعة عشر مع الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي.\
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موعد ديربي الرياض في الدوري السعودي 2019-20:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|
الهلال - النصر
|
الجمعة 25 أكتوبر 2019،
26 صفر 1441،
19:55 السعودية، 18:55 مصر
|
جامعة الملك سعود
موعد مباريات النصر ضد الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|
الأهلي - النصر
|
الجمعة 27 سبتمبر 2019،
28 محرم 1441،
20:15 السعودية، 19:15 مصر
|
مدينة الملك عبد الله الرياصية
|
النصر - الاتحاد
|
الجمعة 20 ديسمبر 2019،
23 ربيع ثان 1441،
19:45 السعودية، 18:45 مصر
|
استاد الملك فهد الدولي
جدول مباريات النصر فى الدور الأول من الدوري السعودي
جدول مباريات الدور الأول لنادي النصر فى الدوري السعودي:
|رقم الجولة
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|1
|النصر - ضمك
|الخميس 22 أغسطس 2019،
21 ذو الحجة 1440،
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|استاد الملك فهد الدولي
|2
|الفتح - النصر
|الجمعة 30 أغسطس 2019،
29 ذو الحجة 1441،
20:40 السعودية، 19:40 مصر
|مدينة الأمير عبد الله بن جلوي
|3
|النصر - الشباب
|الجمعة 13 سبتمبر 2019،
14 محرم 1441،
20:35 السعودية، 19:35 مصر
|استاد الملك فهد الدولي
|4
|النصر - الحزم
|الجمعة 20 سبتمبر 2019،
21 محرم 1441،
20:20 السعودية، 19:20 مصر
|استاد الملك فهد الدولي
|5
|الاهلي - النصر
|الجمعة 27 سبتمبر 2019،
28 محرم 1441،
20:15 السعودية، 19:15 مصر
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|6
|النصر - الفيصلي
|السبت 5 أكتوبر 2019،
8 صفر 1441،
20:10 السعودية، 19:10 مصر
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|7
|الرائد - النصر
|السبت 19 أكتوبر 2019،
20 صفر 1441،
20:10 السعودية، 19:10 مصر
|مدينة الملك عبد الله
|8
|الهلال - النصر
|الجمعة 25 أكتوبر 2019،
26 صفر 1441،
19:55 السعودية، 18:55 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|9
|النصر - ابها
|السبت 2 نوفمبر 2019،
5 ربيع الأول 1441،
19:50 السعودية، 18:50 مصر
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|10
|الوحدة - النصر
|الاحد 24 نوفمبر 2019،
27 ربيع الأول 1441،
19:40 السعودية، 18:40 مصر
|مدينة الملك عبد العزيز
|11
|النصر - التعاون
|الخميس 28 نوفمبر 2019،
1 ربيع الآخر 1441،
19:35 السعودية، 18:35 مصر
|استاد الأمير فيصل بن فهد
|12
|العدالة - النصر
|الخميس 5 ديسمبر 2019،
8 ربيع الآخر 1441،
19:40 السعودية، 18:40 مصر
|مدينة الأمير عبد الله بن جلوي
|13
|الفيحاء - النصر
|السبت 14 ديسمبر 2019،
17 ربيع الآخر 1441،
19:40 السعودية، 18:40 مصر
|مدينة المجمعة الرياضية
|14
|النصر - الاتحاد
|الجمعة 20 ديسمبر 2019،
23 ربيع الأخر 1441،
19:45 السعودية، 18:45 مصر
|استاد الملك فهد الدولي
|15
|الاتفاق - النصر
|السبت 28 ديسمبر 2019،
2 جمادي الأول 1441،
15:00 السعودية، 14:00 مصر
|استاد الأمير محمد بن فهد