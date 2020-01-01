مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

يتواصل قطار الدوري الإنجليزي من اجل الوصول إلى محطة التتويج التي ينتظرها عشاق نادي ليفربول بفارغ الصبر بعد انتظار العديد والعديد من السنوات العجاف، فقد وصلنا إلى الإسبوع 28 من موسم 2019/2019.

وتنتظرنا العديد من المباريات الرائعة في هذا الإسبوع على رأسها مباراة نادي ليفربول في مواجهة واتفورد فأبناء يورجن كلوب يسعون لإستمرار الفوز بالمباريات لتحقيق اللقب دون خسارة لتكون أفضل هدية لجماهيرهم التي انتظرت كثيراً.

بينما قمة هذا الإسبوع فتجمع مانشستر سيتي أمام نادي أرسنال بينما هناك مواجهة لا تخلو من الإثارة ستجمع إيفرتون مع مانشستر يونايتد.

المزيد من الفرق

الصراع الموجود حالياً يجمع ما لايقل عن أربعة فرق يسعون إلى المربع الذهبي على رأسهم نادي ليستر سيتي وتشيلسي بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام، كل ذلك يعطي لمعظم مباريات البريمرليج الكثير من المتعة حتى مع حسم المنافسة على لقب الدوري.

ويمكن أن نضيف صراع الهبوط الذي لا يقل متعة عما هو موجود في أعلى جدول الترتيب ففريق واتفورد ووست هام ونضيف عليهما فرق أستون فيلا وبرايتون وبورنموث كل هؤلاء يبحثون عن النجاة من الهبوط مما يجعلنا نشاهد الكثير من المباريات الرائعة.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة نوريتش سيتي - ليستر سيتي كارو رود السبت 28 فبراير 2020،

3 رجب 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - شيفيلد فيلا بارك تأجلت - - برايتون - كريستال بالاس فالمر السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية - beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل - بيرنلي جيمس بارك السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية - beIN SPORTS HD 1 وست هام - ساوثهامبتون لندن الأولمبي السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - beIN SPORTS HD 7 بورنموث - تشيلسي فيتاليتي السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - beIN SPORTS HD 2 واتفورد - ليفربول فيكارج رود السبت 29 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية - beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - أرسنال إستاد الاتحاد الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية - beIN SPORTS HD 1 إيفرتون - مانشستر يونايتد جوديسون بارك الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - beIN SPORTS HD 2 توتنهام - ولفرهامبتون توتنهام هوتسبر الأحد 1 مارس 2020،

5 رجب 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 28 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف هاري كين - توتنهام لايوجد موسى سيسوكو - توتنهام لايوجد جوردان هندرسون - ليفربول لا يوجد سوكراتيس - أرسنال لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد كالوم تشامبرز - أرسنال لا يوجد كيران تيرني - أرسنال لا يوجد كريستيان بوليسيتش - تشيلسي لا يوجد نجولة كانتي - تشيلسي لا يوجد ويلفريد نديدي - ليستر سيتي لا يوجد حمزة شوديري - ليستر سيتي لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد هيونج مين سون - توتنهام لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020: