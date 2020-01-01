مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تبدأ الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 22 فبراير 2020، ويعد ليفربول قد أنهى المسابقة مبكراً ولم يتلقى أى هزيمة في الدوري حتى الآن وحقق رقماً قياسياً جديداً في فارق النقاط بينه وبين المركز الثاني، حيث وصل الريدز لرصيد 76 نقطة و بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يليه في الترتيب برصيد 54 نقطة، وعلى الرغم من ذلك فمازال الجميع يتابع البريميرليج ويستمتع بالأداء المتميز للأندية المختلفة فهذه المسابقة تضم عددا كبيراً من أكبر الأندية في العالم وأكثرهم شهرة وشعبية.

تشهد الجولة مجموعة من اللقاءات القوية والمنافسات الخاصة، حيث يلتقي نادي تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 41 نقطة مع نادي توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 40 نقطة وهو لقاء ذو منافسة قوية في قمة خاصة بين الفريقين تعرف بديربي لندن، أما الستيزنس صاحب المركز الثاني يلتقي هذه الجولة مع نادي ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وأيضاً من المباريات القوية والخاصة التي تشهدها هذه الجولة لقاء أرسنال صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة أمام إيفرتون صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

ويلتقي صاحب الصدارة ليفربول في هذه الجولة مع نادي وست هام صاحب المركز 18 الذي تلقى هزيمة مؤخراً من صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، ويلعب مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة أمام نادي واتفورد صاحب المركز 19 برصيد 24 نقطة، أما نادي شيفيلد يونايتد صاحب المركز السادس برصيد 39 نقطة يلتقي مع نادي برايتون صاحب المركز 15 برصيد 27 نقطة.

و يلعب نادي وولفرهامبتون صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة مع نادي نورويتش صاحب المركز 20 والأخير برصيد 18 نقطة، وتضم الجولة أيضاً لقاء كريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد، و مباراة نادي بيرنلي أمام نادي بورنموث، و مباراة ساوثهامبتون أمام أستون فيلا.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة تشيلسي - توتنهام ستامفورد بريدج السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 بيرنلي - بورنموث تيرف مور السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 8 كريستال بالاس - نيوكاسل سلهرست بارك السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بيتر بانكس beIN SPORTS HD 2 شيفيلد يونايتد - برايتون برامول لين السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 1 ساوثامبتون - أستون فيلا استاد سانت ماري السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كريج بوسون beIN SPORTS HD 7 ليستر سيتي - مانشستر سيتي استاد كينج باور السبت 22 فبراير 2020،

28 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - واتفورد أولد ترافورد الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - نورويتش سيتي استاد مولينيه الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريس كافاناغ beIN SPORTS HD 1 آرسنال - إيفرتون استاد الإمارات الأحد 23 فبراير 2020،

29 جمادي الآخر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية ستيوارت آتويل beIN SPORTS HD 2 ليفربول - وست هام آنفيلد الإثنين 24 فبراير 2020،

30 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية جونا beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 27 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف هاري كين - توتنهام فابيان ديلف - إيفرتون موسى سيسوكو - توتنهام حمزة شوديري - ليستر سيتي جوردان هندرسون - ليفربول لا يوجد سوكراتيس - أرسنال لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد كالوم تشامبرز - أرسنال لا يوجد كيران تيرني - أرسنال لا يوجد كريستيان بوليسيتش - تشيلسي لا يوجد نجولة كانتي - تشيلسي لا يوجد ويلفريد نديدي - ليستر سيتي لا يوجد أندريه جوميش - إيفرتون لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد هيونج مين سون - توتنهام لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020: