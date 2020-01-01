موعد مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟..

ستنطلق مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز تزامنًا مع تطبيق العطلة الشتوية للمرة الأولى في إنجلترا، حيث ستُلعب مباريات تلك الجولة على مدار أسبوعين، بدايًة من يوم 8 فبراير الموافق 14 جمادي الأخر على أن تنتهي يوم 16 من نفس الشهر والذي يوافق 22 جمادي الأخر.

ستُقام مباراتين يوم السبت بدايًة بمواجهة إيفرتون الذي يسعى لاستكمال نتائجه الجيدة مع أنشيلوتي وكريستال بالاس الذي يعاني مؤخرًا، ثم سيتقابل برايتون مع واتفورد في صراع الهروب من مناطق الهبوط.

ستُلعب مباراتين يوم الأحد بدايًة باستضافة شيفيلد يونايتد لنظيره بورنموث ويعيش كلا الفريقين فترة رائعة في الأسابيع الأخيرة، ومن ثم ستنطلق مواجهة مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد في مباراة الجريحين بعد أن تعثر كلا الفريقين في الجولة الماضية.

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ستُستكمل المباريات يوم الجمعة بمباراة مثيرة بين وولفرهامبتون صاحب الترتيب الثامن والذي ينافس على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي وليستر سيتي الذي يقبع في المركز الثالث وينافس بقوة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، وستقام مباراتين يوم السبت الأولى بين ساوثامبتون وبيرنلي اللذان يسعيان للصعود لوسط الجدول، والثانية بين المتصدر ليفربول والمتذيل نورويتش سيتي.

يحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا للغاية على أستون فيلا بعد أن تغلب على مانشستر سيتي في الجولة الماضية، ثم سيتقابل أرسنال مع نيوكاسل يونايتد حيث يسعى الجانرز لكسر سلسلة التعادلات، ويوم الاثنين ستُختتم مباريات الجولة بمباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في صراع مباشر على المركز الرابع.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

مواعيد مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة إيفرتون - كريستال بالاس جوديسون بارك السبت 8 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية دافيد كوتي beIN SPORTS HD 2 برايتون - واتفورد فالمر السبت 8 فبراير 2020،

14 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD 2 شيفيلد يونايتد - بورنموث برامول لين الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - وست هام يونايتد الاتحاد الأحد 9 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - ليستر سيتي مولينكس الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 ساوثامبتون - بيرنلي سانت ماري السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادي الآخر 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية سيمون هوبر beIN SPORTS HD 2 نورويتش سيتي - ليفربول كارو رود السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادي الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستورات أتويل beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - توتنهام فيلا بارك الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2 أرسنال - نيوكاسل يونايتد الإمارات الأحد 17 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج الأحد 17 فبراير 2020،

22 جمادي الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 26 في الدوري الإنجليزي:

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للإصابة للإيقاف هاري كين - توتنهام ديفيد لويز - أرسنال موسى سيسوكو - توتنهام جيفرسون ليرما - بورنموث ساديو ماني - ليفربول فابيان ديلف - إيفرتون ديفيد لويز - أرسنال أليكساندر زينشينكو - مانشستر سيتي ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد كالوم تشامبرز - أرسنال لا يوجد سياد كولاسيانك - أرسنال لا يوجد كريستيان بوليسيتش - تشيلسي لا يوجد تامي أبراهام - تشيلسي لا يوجد ويلفريد نديدي - ليستر سيتي لا يوجد أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020: