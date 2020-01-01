موعد مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟..

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم إلى جولة جديدة مثيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ ينطلق الأسبوع الخامس والعشرين مساء السبت 1 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

البداية ستكون من خلال قمة مثيرة مرتقبة عندما يحلّ تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي، ثم يلتقي بورنموث مع أستون فيلا وكريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد وإيفرتون مع واتفورد.

في الوقت نفسه سيكون متصدر الترتيب ليفربول على موعد مع مباراة غير سهلة على الإطلاق عندما يستقبل ساوثامبتون على ملعب الأنفيلد، بينما يلتقي وست هام مع برايتون ونيوكاسل مع نوريتش سيتي.

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مانشستر يونايتد سيختتم يوم السبت بمواجهة صلبة معتادة أمام ولفرهامبتون بقيادة نونو سانتو، ليبدأ يوم الأحد بمباراة هامة تجمع بين أرسنال وبيرنلي.

ختامها مسك بلقاء قوي له تاريخ طويل من العداء بين المدربين، جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا، إذ يلتقي مانشستر سيتي مع توتنهام على ملعب الأخير بالعاصمة لندن.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

مواعيد مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ليستر سيتي - تشيلسي كينج باور السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية ستيفان ماسون beIN SPORTS HD 2 بورنموث - أستون فيلا دين كورت السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD كريستال بالاس - شيفيلد يونايتد سيلهورست بارك السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية أندي مادلي beIN SPORTS HD ليفربول - ساوثامبتون أنفيلد السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل - نوريتش سيتي سانت جيمس بارك السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD واتفورد - إيفرتون فيكاراج رود السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية كريج باوسون beIN SPORTS HD وست هام - برايتون لندن السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية مايك أوليفر beIN SPORTS HD مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون أولد ترافورد السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 بيرنلي - أرسنال تورف مور الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادي الآخر 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية كريس كافاناج beIN SPORTS HD 2 توتنهام - مانشستر سيتي توتنهام الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادي الآخر 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية مايك دين beIN SPORTS HD2

أبرز الغائبين عن الجولة 25 في الدوري الإنجليزي:

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للإصابة للإيقاف هاري كين - توتنهام ديفيد لويز - أرسنال موسى سيسوكو - توتنهام دييجو ريكو - بورنموث ساديو ماني - ليفربول جيف هيندريك - بيرنلي ديفيد لويز - أرسنال بيير أوباميانج - أرسنال ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد كالوم تشامبرز - أرسنال لا يوجد سياد كولاسيانك - أرسنال لا يوجد كريستيان بوليسيتش - تشيلسي لا يوجد تامي أبراهام - تشيلسي لا يوجد أوليفيه جيرود - تشيلسي لا يوجد أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد شيردان شاكيري - ليفربول لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020: