مواعيد مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 24 من الدوري الإيطالي 2019-20

انتهت الجولة 23 من الدوري الإيطالي بعد أحداث دراماتيكية للغاية تغيرت فيها ملامح صاحب المركز الأول، خسارة مُفاجئة لنادي يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2/1 ثم متعة ديربي ميلانو الكلاسيكي فبعد تقدم ميلان بنتيجة 2/0 ينقلب فيها السحر على الساحرليفوز الإنتر بنتيجة 4/2، أما لاتسيو فيواصل مسيرته دون الكثير من الضغوط الذي يلاقاه دائما على الخصوم بفوز على بارما بنتيجة 1/0.

وتغير ملامح صاحب المركز الأول في مسابقة الكراسي الموسيقية حيثُ صعد الإنتر على حساب يوفنتوس بينما إستمر ضغط لاتسيو في المركز الثالث.

تبدأ الجولة 24 بمواجهة هامة على المنافسة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بين نادي أتلانتا صاحب المركز الرابع ضد روما صاحب المركز الخامس، وتعتبر قمة الجولة التي ستجمع الانتر أمام نادي لاتسيو حيثُ ستحدد ملامح المنافسة كثيراً فيما تبقى من الموسم بالإضافة إلى مواجهة السيدة العجوزأمام بريشيا .

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وتستمتع الجماهير كثيراً خلال الموسم الحالي بالمنافسة الرائعة بين ثلاثي المقدمة في الكالشيو لأنه يجعل هناك ثلاث مباريات على الأقل إسبوعياً بها الكثير من المتعة للمشاهدة بعدما كانت المشاهدة قد تراجعت كثيراً على الدوري الإيطالي لانعدام المنافسة خلال السنوات الأخيرة .

وفي هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطالي 2019-20 ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

رونالدو لاعب شهر يناير في الدوري الإيطالي

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 24:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ليتشي - سبال فيا دل ماري السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادى الآخرة 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية ماركو جويدا beIN SPORTS HD 4 بولونيا - جنوى ريناتو دال آرا السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادى الآخرة 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ماوريزيو مارياني beIN SPORTS HD 4 اتلانتا - روما جيويس السبت 15 فبراير 2020،

21 جمادى الآخرة 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية باولو فاليري beIN SPORTS HD 4 اودينيزي - هيلاس فيرونا الفريولي الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادى الآخرة 1441،

12:30 مصر، 13:30 السعودية دافيدي ماسا beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - بريشيا ستاديوم (تورينو) الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادى الآخرة 1441،

15:30 مصر، 16:00 السعودية بييرو جياكوميلي beIN SPORTS HD 4 ساسولو - بارما مابي الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادى الآخرة 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية ماركو بيتشينيني beIN SPORTS HD 7 سامبدوريا - فيورنتينا لويجي فيراريس ( ماراتسي ) الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادى الآخرة 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية جيانباولو كالفاريزي beIN SPORTS HD1 كالياري - نابولي سانت إيليا الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادى الآخرة 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية أنطونيو جيوا beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - الانتر الأوليمبيكو الأحد 16 فبراير 2020،

22 جمادى الآخرة 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ماركو دي بيلو beIN SPORTS HD 4 ميلان - تورينو جيوزيبي مياتزا الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخرة 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية فابيو ماريسكا beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 23 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف لوليتش - لاتسيو لورينزو بيليجريني - روما سينسي - الإنتر أندريا بولي - بولونيا كيفن مالكويه - نابولي مارتن دي رون - أتالانتا فوزي غلام - نابولي إيرنستو توريجروسا - بريشيا آدم يونس - نابولي بيرامي - جنوى فرانك ريبيري - فيورنتينا إلماس - نابولي ليو دوارتي - ميلان سيجاريني - كالياري كونتي - ميلان روميرو - جنوى لوكاس بيجليا - ميلان ميلينكوفيتش - لاتسيو كرانيتش - ميلان شتيفان رادو - لاتسيو دافيدي زاباكوستا - روما لاوتارو مارتينيز - الإنتر هنريك مخيتاريان - روما بيرني - الإنتر نيكولو زانيولو - روما باستوني - الإنتر أمادو دياوارا - روما لا يوجد جيورجيو كيليني - يوفنتوس لا يوجد سامي خضيرة - يوفنتوس لا يوجد مريح ديميريل - يوفنتوس لا يوجد دانيلو - يوفنتوس لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: