مواعيد مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

أحمد جمال

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي في كل مكان في العالم لاسيما عالمنا العربي انطلاق الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، والتي سنتابعها بدءً من يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 26 جمادى الأول 1441 هجرياً، وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

تبدأ الجولة بخمسة مباريات دفعة واحدة في وقت واحد، وتحديدا في التاسعة والنصف من مساءً يوم الثلاثاء، حيث يحل برايتون ضيفاً على بورنموث، بينما يستضيف أستون فيلا واتفورد، في حين يلتقي كلًا من كريستال بالاس وساوثامبتون.

بينما ستكون أهم المباريات مباراة مانشستر سيتي الذي تعرض لتعادل بطعم الخسارة في الجولة السابقة أمام كريستال بالاس، حين يحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد الذي مازال يُبهر متابعين البريميرليج بالأداء المميز لهم حتى الآن، فيما يستضيف إيفرتون نيوكاسل على ملعب جوديسون بارك.

بينما سنكون على موعد مع مباراة قمة الجولة حين يتواجه تشيلسي وأرسنال وجهاً لوجه في ختام اليوم الأول من الجولة، وتحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع، ويستضيفها ملعب ستامفورد بريدج.

وفي ثاني أيام الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي يحل وست هام ضيفاً على ليستر سيتي الجريح الذي تلقى هزيمة مفاجأة في الجولة السابقة، في حين يلتقي توتنهام صاحب الأداء المُذبذب في الآونة الآخيرة بنورويتش سيتي الخارج من انتصار في الجولة السابقة على بورنموث، قبل أن يحل بيرنلي الذي عصف بالثعالب في الجولة السابقة ضيفاً على مانشستر يونايتد ، وفي آخر أيام الجولة يحل ليفربول المتصدر حتى الأن للدوري ضيفاً على وولفرهامبتون صاحب الثلاثية الرائعة في شباك ساوثهامبتون.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحكم بورنموث - برايتون الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 5 دين كورت كيفين فريند أستون فيلا - واتفورد الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيلا بارك مارتين أتكينسون كريستال بالاس - ساوثهامبتون الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية - سيلهرست بارك أندري مارينر شيفيلد يونايتد - مانشستر سيتي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 برامول لين لي ماسون إيفرتون - نيوكاسل يونايتد الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 جوديسون بارك سيمون هوبر تشيلسي - أرسنال الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441،

22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN SPORTS HD 2 ستامفورد بريدج ستيوارت أتويل ليستر سيتي - وست هام الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 كينج باور ديفيد كوت توتنهام - نورويتش سيتي الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441،

21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 ملعب توتنهام هوتسبير كريس كافانا مانشستر يونايتد - بيرنلي الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441،

22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN SPORTS HD 2 أولد ترافورد جوناثان موس وولفرهامبتون - ليفربول الخميس 23 يناير 2020،

28 جمادي الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد مولينيو مايكل أوليفر

أبرز الغائبين عن الجولة 24 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف كالوم تشامبرز - آرسنال بيير إيميريك أوباميانج - آرسنال كيران تيرني - آرسنال لوكا ميليفويفيتش - كريستال بالاس سعيد كولاسيناك - آرسنال ستيف كوك - بورنموث أليكس إووبي - إيفرتون بين جودفري - نورويتش سيتي ويلفريد نديدي - ليستر سيتي لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد سكوت ماكتوميناي - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد لا يوجد أكسيل توانزيبي - مانشستر يونايتد لا يوجد هاري كين - توتنهام لا يوجد موسى سيسوكو - توتنهام لا يوجد ويلي بولي - وولفرهامبتون لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020: