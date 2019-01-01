مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي 2019-20 يوم السبت 21 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجرياً، والتي ستُفتتح بمواجهة تجمع بين إيفرتون الذي انتفض منذ مجئ فيرجسون وأرسنال الذي قد يقوده أرتيتا للمرة الأولى.

سيسعى نيوكاسل يونايتد لتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام بيرنلي الجولة الماضية عندما يستضيف كريستال بالاس، وكذلك نفس الحال بالنسبة لأستون فيلا عندما يحتضن ملعبه مواجهة ساوثامبتون في صراع البقاء في الدوري الممتاز.

يدخل نورويتش مباراة وولفرهامبتون منتعشًا بالتعادل مع الوصيف ليستر سيتي في الجولة الماضية، ولكن الولفز سيرغب بتعويض الخسارة المؤلمة التي تعرض لها الفريق أمام توتنهام في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما معًا في الأسبوع الماضي.

في اليوم التالي، ستقام مباراة القمة لهذا الجولة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، حيث سيحاول حامل اللقب استغلال الفرصة من أجل تقليص الفارق مع الثعالب وللعودة بقوة إلى الصورة لمنافسة ليفربول على الصدارة، وستتأجل المباراة التي ستجمع بين الريدز ووست هام بسبب مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

يواجه واتفورد اختبارًا صعبًا للغاية في المباراة الثانية للمدرب بيرسون، ولكن يبقى الأمل متواجدًا عندما يستضيف مانشستر يونايتد بسبب أدائه الجيد أمام ليفربول في الأسبوع الماضي، وفي ختام مباريات الأسبوع سيتقابل توتنهام مع تشيلسي في صراع مباشر على المركز الرابع.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة إيفرتون - أرسنال جوديسون بارك السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل يونايتد - كريستال بالاس سانت جيمس بارك السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية سيمون هوبر beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - ساوثامبتون فيلا بارك السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كريج باوسون beIN SPORTS HD نورويتش سيتي - وولفرهامبتون كارو رود السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بيتر بانكس beIN SPORTS HD برايتون - شيفيلد يونايتد ملعب فالمر السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية روبيرت جونز beIN SPORTS HD بورنموث - بيرنلي دين كورت السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD مانشستر سيتي - ليستر سيتي الاتحاد السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 واتفورد - مانشستر يونايتد فيكارج رود الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الآخر 1441، 16:00 مصر، 17:00 السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD2 توتنهام - تشيلسي ملعب توتنهام هوتسبيرز الأحد 22 ديسمبر 2019،

25 ربيع الآخر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 18 في الدوري الإنجليزي:

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للإصابة للإيقاف تايرون مينجز - أستون فيلا مامادو ساكو - كريستال بالاس أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد ديان لوفرين - إيفرتون لا يوجد فابينيو - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد جورجينيو فينالدوم - ليفربول لا يوجد إيمريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد ماركوس روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: